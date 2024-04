Bị mạo danh bán khóa trải nghiệm hè, Học viện Hàng không Việt Nam cảnh báo

Ngày 1/4, thông tin từ Học viện Hàng không Việt Nam (VAA), trường phát đi cảnh báo lừa đảo mạo danh nhà trường trên mạng xã hội.

Phía trường cho biết, những ngày qua, trường nhận được một số cuộc gọi của một số phụ huynh hỏi về việc trường bán các khóa học trải nghiệm hè cho học sinh.

Học viện Hàng không Việt Nam cảnh báo nhiều trang sử dụng hình ảnh, logo, thông tin của trường là giả mạo (Ảnh: Học viện Hàng không Việt Nam cung cấp).

Qua đó, cũng ghi nhận có trường hợp phụ huynh đã bỏ ra hàng chục triệu đồng đăng ký mua khóa trải nghiệm hàng không dịp hè cho con thông qua trang Facebook, Fanpage có tên trang, logo, bài viết, hình ảnh của Học viện Hàng không Việt Nam.

Học viện Hàng không cho hay, hiện có nhiều trang fanpage mạo danh học viện với thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm tạo lòng tin của khách hàng như lấy toàn bộ logo, bài viết, hình ảnh... được copy từ trang web, facebook, fanpage chính của nhà trường. Mục đích của các trang này nhằm bán các khóa học trải nghiệm hàng không cho học sinh vào dịp hè.

Học viện Hàng không Việt Nam khẳng định, trường không có khóa học trải nghiệm hàng không hè nào cho học sinh. Tất cả các thông tin tuyển sinh chính quy tập trung, tuyển sinh ngắn hạn, các khóa học chuyên môn của học viện đều được thông báo trên fanpage duy nhất của học viện có tích xanh và website chính thức của trường.

Trang Fanpage chính thức có tích xanh của Học viện Hàng không Việt Nam (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Học viện Hàng không Việt Nam là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải đào tạo các ngành nghề lĩnh vực hàng không và các ngành kinh tế, xã hội khác. Học viện hiện đang đào tạo 2 ngành sau đại học, 22 chuyên ngành trình độ đại học chính quy, 4 ngành trình độ cao đẳng.

Ngoài ra, Học viện là cơ sở đào tạo được Cục Hàng không cấp giấy chứng nhận để đào tạo, huấn luyện cấp chứng chỉ các ngành nghề gồm an ninh hàng không, nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay, kiểm soát viên không lưu, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, tiếp viên hàng không, nhân viên điều độ, khai thác bay, nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay.

Học viện Hàng không Việt Nam khẳng định trường không có khóa học trải nghiệm hàng không hè cho học sinh (Ảnh: Hoài Nam).

Bên cạnh đó, học viện cũng đào tạo các khóa ngắn hạn chuyên ngành hàng không khác như kiến thức hàng không; kiến thức về an ninh hàng không, an toàn hàng không, an toàn sân đỗ; hàng nguy hiểm; yếu tố con người; đặt chỗ bán vé máy bay; kỹ năng mềm và các khóa học khác theo yêu cầu của tổ chức doanh nghiệp.