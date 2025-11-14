Báo Dân trí đạt Giải thưởng Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2025

Ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải nhất cho các tác giả (Ảnh: BTC).

Tối nay (14/11), tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) đã diễn ra lễ trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết: Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2025 là một hoạt động thường niên có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định vai trò đồng hành của báo chí trong hoạt động truyền thông chính sách, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lĩnh vực giáo dục trong giai đoạn đổi mới, đứng trước những cơ hội và kỳ vọng lớn của đất nước.

Đây không chỉ là nơi quy tụ những nhà báo yêu mến, am hiểu, tâm huyết với ngành giáo dục, mà còn là minh chứng sống động cho sự đồng hành, giám sát và kiến tạo của báo chí trong công cuộc phát triển giáo dục và đào tạo mà ngành đang triển khai, thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội và ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao giải nhì (Ảnh: BTC).

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo - đánh giá năm 2025 tiếp tục là một mùa thành công, thể hiện sự quan tâm sâu rộng của giới báo chí đối với lĩnh vực giáo dục.

Theo ban tổ chức, năm nay giải thưởng đã thu hút hơn 800 tác phẩm tham dự thuộc 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Theo Hội đồng giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt, phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục và bám sát các vấn đề thời sự ngành giáo dục. Nhiều tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc, có sự đầu tư công phu từ nội dung cho đến hình thức thể hiện.

Không chỉ các cơ quan báo chí Trung ương mà rất nhiều cơ quan báo chí địa phương, từ miền núi, hải đảo đến vùng sâu, vùng xa cùng gửi tác phẩm dự thi.

Từ 82 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2025 đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba, 36 giải khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải.

Nhà báo Hoàng Hồng, đại diện nhóm tác giả báo Dân trí tại lễ trao giải (Ảnh: BTC).

Trong đó, loạt bài “Bóc trần và đập tan luận điệu xuyên tạc về chính sách miễn giảm học phí” gồm 4 kỳ của nhóm tác giả Trần Văn Hinh, Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Thị Huyên của báo Dân trí đạt giải khuyến khích.

Trong bối cảnh chủ trương miễn học phí đang được Đảng và Nhà nước triển khai mạnh mẽ, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động phủ nhận, xuyên tạc chính sách này. Nhóm tác giả đã thực hiện loạt bài nhằm kịp thời phản bác các thông tin sai lệch, khẳng định giá trị nhân văn và mục tiêu chiến lược của chính sách.

Nội dung thể hiện rõ: Chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT là cam kết nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục; thể hiện tính nhân văn, bình đẳng, ưu việt của chế độ; hướng đến mục tiêu không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.