Bạn trẻ đòi làm đệ tử của "giang hồ mạng", tiếp tay thông tin xấu độc

Nội dung trên được nêu tại diễn đàn "Phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số" với chủ đề "An toàn thông tin trên không gian mạng", thực hiện bởi Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Google, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ngày 30/11.

Diễn đàn tổ chức nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, nâng cao nhận thức, kỹ năng của thanh niên và người cao tuổi trong việc tham gia bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Tham gia tham luận tại diễn đàn, Thiếu tá Phí Văn Thanh, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đã nêu lên một thực trạng đáng buồn về việc nhiều thanh niên cổ súy cho những "giang hồ mạng" và lan tỏa những hành vi sai lệch, ảnh hưởng tới cộng đồng.

"Nhiều bạn trẻ cổ xúy, bắt chước những hành vi thiếu chuẩn mực của những hiện tượng mạng bằng cách học theo những điệu nhảy hay nói theo những lời nói của họ. Thậm chí, nhiều thanh niên còn bày tỏ nguyện vọng muốn làm đệ tử của các giang hồ", Thiếu tá Phí Văn Thanh chia sẻ.

Để cải thiện thực trạng trên, ông Thanh cho rằng thanh niên cần nâng cao kiến thức sống, đặc biệt kiến thức về an ninh mạng để có thể phòng tránh những thông tin xấu độc trên môi trường mạng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ thời gian gần đây.

Thiếu tá Phi Văn Thanh trình bày tham luận về chuyên đề phòng chống thông tin xấu độc (Ảnh: Phương Nhung).

Cùng với Thiếu tá Phí Văn Thanh, ông Lê Bình Dương, công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết, nhận thức và sự quan tâm của mọi người về chuyển đổi số tại Việt Nam đang tăng đáng kể, song đi kèm với đó vẫn cần những giải pháp để bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu của cá nhân và tổ chức.

Một số giải pháp được ông Dương đưa ra bao gồm: Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, chỉ cung cấp thông tin cho những cá nhân hoặc tổ chức tin tưởng; cảnh giác và chỉ sử dụng dịch vụ hoặc ứng dụng của đơn vị uy tín, tin cậy và được chính chủ cho phép; thường xuyên cập nhật kiến thức về bảo mật, an toàn thông tin, cập nhật và sử dụng mật khẩu an toàn với các tài khoản chứa thông tin, tài chính cá nhân.

Ông Lê Bình Dương trình bày tham luận về vai trò của chuyển đổi số với nghiên cứu khoa học công nghệ và đảm bảo an toàn thông tin (Ảnh: Phương Nhung).

Sự kiện đồng thời có sự tham gia của hai ca sĩ là Phương Mỹ Chi và Tống Minh Quân với tiết mục trình diễn với chủ đề nâng cao kiến thức về an ninh mạng. Chia sẻ thêm với khán giả, ca sĩ Phương Mỹ Chia hé lộ lý do tham dự diễn đàn vì mẹ của cô từng là một trong những nạn nhân bị lừa từ không gian mạng. Việc tham gia diễn đàn giúp nữ ca sĩ mở rộng vốn hiểu biết và nâng cao hơn về nhận thức về an toàn thông tin trên không gian mạng.