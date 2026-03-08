Báo động tình trạng "nồi áp suất" trong nghiên cứu khoa học

Nguồn tài trợ thu hẹp, áp lực càng gia tăng

Mới đây, một báo cáo toàn cầu của Elsevier đã khắc họa bức tranh đáng chú ý về môi trường nghiên cứu hiện nay.

Khảo sát hơn 3.200 nhà khoa học đến từ 113 quốc gia cho thấy 68% người tham gia chịu áp lực khi công bố bài báo khoa học đã tăng lên so với 2-3 năm trước, trong khi chỉ 45% cảm thấy có đủ thời gian dành cho nghiên cứu thực sự.

Những con số này phản ánh tình trạng mà nhiều nhà khoa học gọi là “nồi áp suất” trong giới nghiên cứu. Khối lượng công việc ngày càng lớn, nhưng thời gian dành cho suy nghĩ khoa học và thí nghiệm lại ngày càng bị thu hẹp.

Áp lực nghiên cứu của nhà khoa học ngày càng tăng (Ảnh minh họa: Freepik).

Trước đây, nhiều người cho rằng thách thức lớn nhất của khoa học là tìm ra những phát hiện mới. Nhưng ngày nay, vấn đề lớn hơn lại là không có đủ thời gian để nghiên cứu.

Trong môi trường đại học, các nhà khoa học thường phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ cùng lúc, chẳng hạn như giảng dạy, quản lý phòng thí nghiệm, viết hồ sơ xin tài trợ, tham gia hội đồng khoa học và xử lý hàng loạt thủ tục hành chính. Những công việc này khiến thời gian dành cho thí nghiệm, phân tích dữ liệu hay phát triển ý tưởng mới bị chia nhỏ.

Không ít nhà nghiên cứu cho biết lịch làm việc của họ giống như chạy “đa nhiệm”. Buổi sáng, họ giảng bài cho sinh viên, buổi trưa họp hành chính, buổi chiều viết đề xuất dự án. Thời gian thực sự dành cho nghiên cứu đôi khi chỉ còn lại vào buổi tối hoặc cuối tuần.

Chính áp lực này khiến nhiều người cảm thấy công việc khoa học ngày càng mất đi sự tự do vốn có.

Bên cạnh vấn đề thời gian, nguồn tài trợ nghiên cứu cũng đang trở thành nỗi lo lớn. Khảo sát của Elsevier cho thấy chỉ 33% nhà khoa học tin rằng nguồn kinh phí trong lĩnh vực của họ sẽ tăng trong vài năm tới.

Các nhà nghiên cứu đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc công bố kết quả nghiên cứu, trong khi thời gian và kinh phí lại bị thu hẹp (Ảnh: Elsevier).

Tại Bắc Mỹ, mức độ lạc quan thậm chí còn thấp hơn. Chỉ khoảng 11% nhà nghiên cứu kỳ vọng kinh phí nghiên cứu sẽ tăng trong tương lai gần.

Việc ngân sách bị thắt chặt khiến nhiều phòng thí nghiệm phải cạnh tranh gay gắt để giành nguồn tài trợ. Trong khi đó, yêu cầu về sản lượng khoa học, đặc biệt là số lượng bài báo quốc tế, vẫn không ngừng tăng.

Áp lực “công bố hay biến mất” (publish or perish) vì thế ngày càng trở nên rõ rệt trong môi trường học thuật.

Doanh nghiệp công nghệ ngày càng thu hút nhân tài

Song song với những khó khăn trong môi trường đại học, các công ty công nghệ lại đang sở hữu những lợi thế lớn trong lĩnh vực AI (trí tuệ nhân tạo).

Doanh nghiệp không chỉ cung cấp mức lương hấp dẫn hơn, mà còn có lợi thế về dữ liệu, hạ tầng tính toán và nguồn lực nghiên cứu. Trong nhiều trường hợp, các công ty công nghệ có thể triển khai ý tưởng khoa học nhanh hơn và đưa sản phẩm ra thị trường sớm hơn so với môi trường học thuật.

Điều này khiến ngày càng nhiều nhà nghiên cứu AI, đặc biệt là thế hệ trẻ, lựa chọn chuyển sang làm việc cho doanh nghiệp thay vì theo đuổi con đường giảng dạy và nghiên cứu trong trường đại học.

Nhiều chuyên gia nhận định vai trò của đại học trong hệ sinh thái khoa học đang dần thay đổi. Các trường có xu hướng tập trung vào đào tạo nhân tài và phát triển ý tưởng ban đầu, trong khi khu vực doanh nghiệp đảm nhiệm giai đoạn ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Dù phải đối mặt với nhiều áp lực, công nghệ AI cũng đang mở ra những cơ hội mới cho giới khoa học.

Theo khảo sát, khoảng 58% nhà nghiên cứu đã sử dụng các công cụ AI trong công việc nhằm tiết kiệm thời gian cho những nhiệm vụ lặp lại như xử lý dữ liệu hoặc tìm kiếm tài liệu.

Nếu được triển khai hiệu quả, AI có thể giúp các nhà khoa học giảm bớt gánh nặng công việc và tập trung nhiều hơn vào các hoạt động sáng tạo và khám phá.

Dù áp lực ngày càng lớn, phần lớn nhà khoa học vẫn giữ niềm tin vào ý nghĩa của công việc mình đang theo đuổi.

Nhiều người cho rằng nghiên cứu khoa học vẫn là con đường quan trọng để mở rộng hiểu biết của nhân loại và giải quyết những thách thức toàn cầu.

Trong những phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn đến tận khuya, các nhà khoa học tiếp tục làm việc với hy vọng rằng những phát hiện của họ sẽ góp phần thay đổi thế giới, dù con đường nghiên cứu ngày nay có thể khó khăn hơn bao giờ hết.