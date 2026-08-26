Vụ trường học quên cho bé 2 tuổi ăn tối: Trường vẫn muốn tiếp tục chăm bé

Trường đưa nhiều giải pháp khắc phục

Ngày 26/8, Ban giám hiệu hệ thống Trường Mầm non Kidzone đã gửi thông báo chính thức đến báo chí và toàn thể phụ huynh liên quan đến vụ việc đáng tiếc xảy ra tại cơ sở Nguyễn Duy Trinh (phường An Khánh, TPHCM).

Trước đó, phản ánh từ chị Võ Thảo (ngụ phường An Khánh, TPHCM) cho biết dù chị đã đăng ký và đóng đầy đủ chi phí ăn tối cho con (bé Mon, 2 tuổi) nhưng trẻ đã bị bỏ quên bữa tối suốt hơn một tháng. Đinh ninh con đã được ăn ở trường, gia đình không cho bé ăn thêm vào buổi tối, khiến trẻ phải nhịn đói 16-17 tiếng mỗi ngày (từ bữa xế hôm trước đến sáng hôm sau).

Liên quan đến hướng giải quyết, phía Kidzone cho hay đã nhiều lần gặp gỡ, trực tiếp gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình và đề xuất các phương án bù đắp tổn thất.

Kidzone cho biết đã đề nghị hoàn lại toàn bộ học phí và tiền ăn tối mà gia đình đã thanh toán trong 2 tháng 7 và 8/2026.

Theo thông tin này, gia đình bé Mon đã đồng ý với phương án trên.

Nhà trường cũng cho biết Ban giám hiệu đã cùng phụ huynh đưa bé đến một phòng khám để kiểm tra sức khỏe bước đầu.

Bên cạnh đó, Kidzone đề nghị đưa bé đến khám chuyên sâu tại khoa Nhi của một bệnh viện quốc tế tại TPHCM nhằm đánh giá toàn diện sức khỏe sau vụ việc. Nếu gia đình đồng ý, nhà trường cho biết sẽ đặt lịch khám với bác sĩ trưởng khoa và chi trả toàn bộ chi phí kiểm tra sức khỏe.

Trẻ mầm non 2 tuổi bị trường quên cho ăn tối gần 1 tháng liền (Ảnh minh họa do AI tạo).

Một phương án khác được nhà trường đưa ra là tiếp tục chăm sóc bé Mon không thu phí trong 3 tháng đầu của năm học mới.

Tuy nhiên, theo Kidzone, gia đình đã có kế hoạch chuyển trường cho bé nên chỉ ghi nhận thiện chí của nhà trường và không tiếp nhận thêm các khoản hỗ trợ khác.

Gia đình không nhận bất cứ khoản bồi thường nào

Xác nhận thông báo trên, phía phụ huynh cho biết đã nhận lại 2 tháng học phí và tiền ăn tháng 7, tháng 8/2026 đóng trước đó cho trường (15.160.000 đồng).

"Đây là tiền học tôi đóng trước đó cho trường và nhận lại vì trường chưa hoàn thành đúng như chất lượng dịch vụ chăm sóc bé Mon. Chúng tôi không nhận thêm bất cứ khoản bồi thường nào khác từ trường", phụ huynh cho hay.

Việc đi khám ở bệnh viện, do phía gia đình chủ động đưa bé đi khám và mời nhà trường đi cùng để nắm thông tin. Chị Thảo khẳng định: "Chúng tôi không yêu cầu họ phải trả tiền khám".

"Hiện gia đình chúng tôi muốn tập trung dành thời gian lo cho bé và tìm một môi trường phù hợp hơn để con theo học, những vấn đề khác tôi sẽ suy nghĩ thêm", nữ phụ huynh nói.

Trước đó, như báo Dân trí thông tin, chị Võ Thảo đăng ký cho con 2 tuổi học tại hệ thống Trường Mầm non Kidzone với mức chi phí gần 10 triệu đồng/tháng.

Dù đã đăng ký cho con ăn bữa tối tại trường vào lúc 17h15 trên ứng dụng của trường nhưng nhà trường lại "quên" không cho bé ăn. Lý giải sau đó, phía trường cho biết do có thiếu sót, đứt gãy thông tin giữa các bộ phận.

Sự việc khiến bé Mon không được ăn bữa tối, nhịn đói suốt 16-17 tiếng, từ bữa xế hôm trước đến sáng hôm sau khiến phụ huynh vô cùng bức xúc.