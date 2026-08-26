Việc chuyển giao 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về Bộ Công an được thực hiện ngày 26/8, với mục tiêu xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với hỗ trợ việc làm, giúp các nhóm đối tượng đặc thù sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Ba cơ sở được chuyển giao gồm Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ (Hà Nội), Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất (Quảng Ngãi) và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (TPHCM).

Trước đó, ngày 14/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chuyển giao nguyên trạng 3 cơ sở này về Bộ Công an quản lý.

Việc chuyển giao này căn cứ vào kết luận ngày 4/6 của Ban Bí thư về đề án "Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù là công dân đã hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân, người chấp hành xong án tù tái hòa nhập cộng đồng, người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy".

Lễ bàn giao 3 cơ sở giáo dục về Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Thông qua mô hình này, lực lượng công an nhân dân chủ động thực hiện quy trình quản lý, hỗ trợ xuyên suốt từ “đầu vào” đến “đầu ra”, giúp các nhóm đối tượng đặc thù sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ tái phạm tội.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân cho hay, việc chuyển giao 3 cơ sở giáo dục không đơn thuần là sự thay đổi cơ quan chủ quản hành chính mà là mở ra một giai đoạn phát triển mới; giúp đào tạo nghề cho công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân, người tái hòa nhập cộng đồng và người sau cai nghiện.

Đại diện Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ và 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẩn trương hoàn thiện các quy trình về tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, chuyên môn, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định.

Ông Quân đề nghị công an các đơn vị, địa phương nhất là cấp xã rà soát, lập danh sách người có nhu cầu học nghề để tổ chức tiếp nhận công khai, minh bạch đúng đối tượng người học đúng tiêu chuẩn.