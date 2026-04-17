Hà Nội 9h trời vẫn tối sầm, vài nơi đang mưa lớn

Khu vực sân bay Nội Bài thời điểm 8h ngày 17/4 (Ảnh: Noibaiairport).

9h05, bầu trời Hà Nội khu vực phường Láng tối sầm, mây đen bao trùm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời điểm 8h15 trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu từ phía Tây Bắc đang di chuyển về khu vực Hà Nội (Trung Giã, Nội Bài, Sóc Sơn).

Vùng mây này có xu hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam và mở rộng thêm.

Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc trời tối đen lúc 8-9h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong khoảng 15 phút đến 3 giờ tới (tính từ thời điểm 8h15), các khu vực như Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn có mưa rào và dông, sau đó vùng mây có thể lan sang các phường, xã lân cận khác và nội thành Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong khoảng 1-3 giờ tới Hà Nội có mưa rào và dông (Ảnh: Nguyễn Hải).

Mây đen đang ùn ùn kéo về khu vực trung tâm Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

9h05, các phương tiện lưu thông phải bật đèn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sáng nay, nhiều người tại Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh... không khỏi ngỡ ngàng khi bước ra đường lúc khoảng 7h30-8h nhưng bầu trời tối đen, sầm sập mây đen, dự báo một trận mưa rất lớn. Đến 9h, bầu trời Hà Nội nhiều nơi tối sầm, người đi đường phải bật đèn xe.

Thời điểm này, nhiều nơi bầu trời dày đặc mây đen, ánh sáng yếu ớt, kèm theo đó là mưa lớn và sấm chớp liên tục xuất hiện.

Theo những hình ảnh thực tế được chia sẻ tại khu vực sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 8h trời tối đen, hầu hết các phương tiện lưu thông phải bật đèn do tầm nhìn hạn chế.

Cập nhật lúc 9h ngày 17/4, vài khu vực ở Hà Nội đã có mưa như Cầu Giấy, Hoàng Mai, Giảng Võ...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 16 và sáng 17/4, nhiều khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ 23h ngày 16/4 đến 8h ngày 17/4, có nơi trên 50mm như: Tiến Bộ (Tuyên Quang) 85,2mm; Hóa Thượng (Thái Nguyên) 77,4mm; Văn Lang (Phú Thọ) 70.0mm,...

Dự báo trưa, chiều 17/4, khu vực phía Đông Bắc Bộ (Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng,...) có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Dự báo trong đêm nay mưa tại miền Bắc giảm dần, trời chuyển mát. Chiều tối và đêm 17/4, khu vực Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Huế,...) có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.