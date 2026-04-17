TPHCM và Nam Bộ khả năng có mưa giải nhiệt chiều tối

Ngày 17/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng tiếp tục duy trì trên toàn khu vực, nhưng cường độ có xu hướng giảm nhẹ.

Trong ngày, thời tiết vẫn oi bức. Nắng nóng duy trì trên diện hẹp với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Do độ ẩm không khí cao, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên tới 37-39 độ C, gây cảm giác khó chịu.

Đến chiều tối, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông. Người dân cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh.

Những ngày tới, nắng nóng được dự báo giảm dần. Mưa dông có xu hướng gia tăng vào chiều tối, có nơi mưa vừa đến mưa to. Người dân cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, gió giật mạnh, thậm chí mưa đá.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết nắng nóng, hanh khô làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Đồng thời, sự thay đổi thời tiết đột ngột dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Việc đan xen giữa nắng nóng ban ngày và mưa dông về chiều cũng làm tăng nguy cơ dông lốc, cần chủ động phòng tránh.