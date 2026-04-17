Có thể quan sát mưa sao băng lâu đời nhất bằng mắt thường từ hôm nay

Theo Time and Date, người dân Việt Nam sẽ đón trăng non vào lúc 18h51 ngày 17/4.

Thời điểm này là dịp để quan sát mưa sao băng Lyrids - được đặt theo tên tiếng Latin "Lyra" của chòm sao Thiên Cầm, là chòm sao gần vị trí mà các ngôi sao băng xuất phát trên bầu trời nhất.

Khu vực này nằm ở phía đông bắc của ngôi sao Vega, một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm vào thời điểm này trong năm.

Mưa sao băng Lyrids đạt đỉnh vào cuối tháng 4 (Ảnh: Getty).

Cụ thể, các ngôi sao băng Lyrids đã bắt đầu rơi kể từ ngày 14/4, tần suất ngày một dày thêm qua từng ngày.

Đến đêm 22, rạng sáng 23/4, mưa sao băng Lyrids sẽ đạt cực đại với số sao băng xuất hiện mỗi giờ lên đến 18 vệt.

Hiện tượng mưa sao băng được quan sát hiệu quả nhất trong khoảng thời gian từ sau nửa đêm đến trước bình minh, tại các khu vực có bầu trời tối và ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đô thị.

Việc quan sát không đòi hỏi thiết bị chuyên dụng như kính thiên văn hay ống nhòm, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, người quan sát có thể ngả lưng, thư giãn và dành khoảng 30 phút để mắt thích nghi với bóng tối.

Theo chuyên gia khí tượng thiên thạch của NASA - Bill Cooke, Lyrids là một trong những trận mưa sao băng lâu đời nhất từng được ghi nhận, với các quan sát có từ năm 687 trước Công nguyên.

Trong lịch sử, mưa sao băng Lyrids đã được ghi nhận trong nhiều nền văn hóa suốt hơn 2.700 năm. Các nhà thiên văn Trung Quốc ghi nhận những đợt mưa sao băng nổi bật vào năm 687 và 15 trước Công nguyên. Tại Hàn Quốc, một ghi chép năm 1136 mô tả hiện tượng với hình ảnh "nhiều ngôi sao bay ra từ phía đông bắc".

Năm 1803, người dân tại Richmond (bang Virginia, Mỹ) đã ra ngoài vào ban đêm sau khi nghe báo cháy, và chứng kiến bầu trời với các vệt sáng giống như pháo hoa.

Theo NASA, những đợt mưa sao băng ấn tượng tương tự cũng đã được ghi nhận tại Hy Lạp vào năm 1922, Nhật Bản năm 1945 và tại Mỹ năm 1982.

Khi sao chổi này di chuyển gần Mặt Trời, nó để lại nhiều mảnh vụn là các thiên thạch nhỏ, trải dài trong không gian và cắt qua quỹ đạo Trái Đất.

Các mảnh vụn này lao vào bầu khí quyển của Trái Đất với tốc độ rất cao, chúng ma sát với không khí, nóng lên và bốc cháy, tạo thành vệt sáng ta gọi là sao băng.