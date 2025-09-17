Vụ 6 giáo viên thắng kiện chậm thi hành án: Tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm

Chiều 17/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ, nhiều nội dung, vụ việc báo chí phản ánh được lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh này thông tin phản hồi.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk phản hồi về vụ việc 6 giáo viên thắng kiện UBND huyện Krông Pắk (cũ) cùng Trường THCS Ea Kly và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành án.

Ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk báo cáo tại buổi họp báo (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, 2 trường học nêu trên và UBND huyện Krông Pắk (cũ) phải liên đới bồi thường cho 6 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng kèm theo lãi suất phát sinh trong giai đoạn thi hành án và phải đóng bảo hiểm xã hội cho các trường hợp này theo quy định.

UBND huyện Krông Pắk cùng 2 trường học phải nộp hơn 34 triệu đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

"Đến nay, sau khi bỏ chính quyền cấp huyện, xã Ea Kly chưa được cấp kinh phí để chi trả cho 6 giáo viên nói trên", ông Đá thông tin.

Tại cuộc họp, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo gấp về vụ việc này để có hướng xử lý vụ việc. Báo cáo phải gửi về UBND tỉnh trước ngày 20/9.

"Vụ việc từ năm 2022 đến nay là quá lâu và cần phải xử lý dứt điểm việc thi hành án cho các giáo viên thắng kiện", ông Thái nhấn mạnh.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo sớm xử lý dứt điểm vụ việc (Ảnh: Thúy Diễm).

Vào tháng 6 vừa qua, UBND huyện Krông Pắk có báo cáo đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương cho sử dụng nguồn ngân sách năm 2025 của huyện để thực hiện các bản án.

Theo UBND huyện Krông Pắk việc thực hiện 2 bản án này không thuộc phạm vi bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật ngân sách Nhà nước cũng không có mục nào quy định để sử dụng ngân sách huyện thực hiện bản án.

Các giáo viên thắng kiện nhưng 4 năm chưa được thi hành án (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bên cạnh đó, 2 bản án không xác định rõ ràng trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân là đối tượng phải thi hành án (chỉ nêu trách nhiệm liên đới giữa UBND huyện với 2 trường học), dẫn đến UBND huyện khó thực hiện các bản án nêu trên.

Trước đó, tháng 10/2023, UBND huyện Krông Pắk cũng có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài chính đề nghị bổ sung hơn 2,1 tỷ đồng (tiền bồi thường và án phí) để chi trả cho giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động tại Trường THCS Ea Kly và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.

Tuy nhiên, đề nghị nêu trên của UBND huyện Krông Pắk đã bị tỉnh Đắk Lắk bác bỏ.