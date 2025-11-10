4 "bài toán" giao thông thách thức sinh viên, tăng cường tìm hiểu pháp luật

Sáng 10/11, tại TPHCM diễn ra Lễ phát động các cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông".

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên các trường đại học và đại diện các cơ quan tổ chức, bao gồm Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Trung tâm Phát triển GD&ĐT phía Nam (Bộ GD&ĐT), Học viện Cảnh sát nhân dân…

Tại buổi lễ, ban tổ chức nhận định, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây hậu quả đau lòng và gánh nặng cho xã hội. Một trong những nguyên nhân hàng đầu là ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, đặc biệt ở nhóm học sinh, sinh viên và thanh niên.

Chính vì thế, các cuộc thi được tổ chức trên nền tảng số, giúp người dân, nhất là học sinh, sinh viên có thể tiếp cận pháp luật giao thông dễ dàng, sinh động hơn.

Nhiều học sinh vi phạm an toàn giao thông trong thời gian qua (Ảnh: Quỳnh Nguyễn).

Bốn cuộc thi trực tuyến năm nay gồm: Tìm hiểu pháp luật về việc tham gia giao thông trên đường cao tốc; tìm hiểu luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ năm 2024 và kỹ năng lái xe an toàn; tìm hiểu pháp luật về hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; tìm hiểu pháp luật về trách nhiệm của người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.

Mỗi cuộc thi gồm 4 khối kiến thức: Cơ bản, tình huống thực tế, tổng hợp và tự luận; giúp người dự thi vừa học, vừa rèn luyện tư duy pháp lý, vừa tự đánh giá khả năng hiểu biết và vận dụng luật trong đời sống hằng ngày.

Cuộc thi ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong khâu chấm điểm, thống kê và phân tích dữ liệu sẽ đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan tuyệt đối cho tất cả thí sinh tham gia.

Đây cũng chính là yếu tố khiến Nguyễn Thành Trung, sinh viên Trường Đại học Hoa Sen, có mặt tại buổi lễ bày tỏ sự hào hứng. Trung mong muốn được đối mặt để giải quyết các tình huống thực tiễn.

"Với các vòng thi mà ban tổ chức đưa ra, có thể giúp được em giải quyết những tình huống thực tế hơn. Và đó cũng là một phần để giúp chúng em nhận thức và có thể xử lý tình huống sau này khi mà sinh viên gặp phải", Trung chia sẻ.

Ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam (Bộ GD&ĐT), nhấn mạnh vấn đề an toàn giao thông luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm.

Đối với ngành giáo dục, việc nâng cao ý thức, hình thành văn hóa giao thông an toàn cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và cần được đổi mới trong cách tiếp cận, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số hiện nay.

Ông Lê Thắng Lợi, Giám đốc Trung tâm Phát triển GD&ĐT phía Nam, Bộ GD&ĐT, phát biểu tại lễ phát động (Ảnh: Quỳnh Nguyễn).

Ông Lợi cũng khẳng định cuộc thi trực tuyến này chính là một hình thức sinh động, sáng tạo, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức pháp luật một cách chủ động, hấp dẫn, phù hợp với thời đại số và lứa tuổi.

"Tôi tin rằng từ mỗi câu hỏi, mỗi tình huống trong cuộc thi thì các em sẽ thêm hiểu, thêm yêu và chủ động xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện”, ông Lợi chia sẻ.

Bà Tô Thị Lan Phương, đại diện Ban Tổ chức cho biết các cuộc thi trực tuyến sẽ đồng loạt diễn ra từ ngày 15/11 đến hết ngày 23/11, được tổ chức hoàn toàn trên nền tảng số, cho phép thí sinh ở mọi miền Tổ quốc tham gia một cách thuận tiện.