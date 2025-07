23.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá để vào các trường Công an

Chiều 5/7, gần 23.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi. So với năm 2024, số thí sinh tăng lên 26%. Sự gia tăng đáng kể cho thấy sức hút mạnh mẽ của ngành Công an đối với học sinh phổ thông và xã hội.

Tại Học viện An ninh nhân dân, từ 13h, nhiều học sinh, phụ huynh đã có mặt trước cổng trường dù thời gian làm thủ tục là 15h. Thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, từ Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Với số lượng thí sinh dự tuyển là gần 3.500 thí sinh, Học viện đã tổ chức thành 7 điểm thi (bao gồm 4 điểm thi tại Học viện, 1 điểm thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn, 1 điểm thi tại Trường THCS Mỗ Lao và 1 điểm thi tại Trường Đại học ANND dành cho thí sinh khu vực phía Nam).

Giám thị phổ biến quy chế thi cho thí sinh (Ảnh: Bích Ngọc).

Hoàng Kim Hợi (SN 2007) vừa từ Lào Cai xuống Hà Nội vào sáng sớm nay. Hợi là vận động viên điền kinh, đang học tập tại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo thể dục thể thao tỉnh. Nữ sinh đã giành được nhiều huy chương cấp tỉnh, cấp quốc gia, nhưng tạm gác lại sự nghiệp thể thao để thực hiện ước mơ trở thành nữ chiến sỹ công an nhân dân.

“Em vào thể thao chuyên nghiệp từ lớp 6, đến nay đã bước sang năm thứ 7. Em nghĩ sức khoẻ thể chất và tinh thần vượt khó là lợi thế của em khi học ngành công an. Em chỉ đăng ký 1 nguyện vọng duy nhất trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay. Nếu như không trúng tuyển, em sẽ quay lại với điền kinh”, Hợi nói.

Mục tiêu của Hợi là ngành Nghiệp vụ công an, Học viện An ninh nhân dân.

Bùi Quang Lộc (học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cũng đăng ký dự tuyển vào ngành Nghiệp vụ công an, khối xét tuyển C03 (toán, văn, lịch sử). Lộc mang theo tâm trạng hồi hộp, lo lắng trước kỳ thi quan trọng này.

“Hôm thi tốt nghiệp THPT, em làm toán không thực sự tốt. Em không biết đề thi toán của Bộ Công an sẽ như thế nào. Điểm của kỳ thi này còn quan trọng hơn kỳ thi tốt nghiệp vì tỷ trọng là 60%”, Lộc nói.

Thí sinh bị gãy chân được tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào vòng thi (Ảnh: Hoàng Hồng).

Sáng mai, 6/7, thí sinh chính thức bước vào bài thi đánh giá kéo dài 180 phút gồm 4 mã bài thi (CA1, CA2, CA3 và CA4) với ba phần chính: Tự luận bắt buộc (ngữ văn), trắc nghiệm bắt buộc (toán, lịch sử, tiếng Anh) và trắc nghiệm tự chọn (vật lý, hoá học, sinh học, địa lý). Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 4 mã bài thi dựa trên thế mạnh cá nhân.

Đáng chú ý, Bộ Công an mở rộng các tổ hợp xét tuyển vào các trường Công an nhân dân, từ 7 tổ hợp năm 2024 lên 15 tổ hợp gồm A00, A01, B00, B08, C00, C03, D01, D04, D07, D09, D10, K01, K20, K21, K22. Các tổ hợp này được áp dụng cho các nhóm ngành khác nhau.

Nhóm ngành Tổ hợp xét tuyển Mã bài thi đánh giá Nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát A00, A01, C03, D01, K21, K22 CA1, CA2, CA3, CA4. An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A00, A01, K01, K20 CA1, CA2 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước A01, C00, C03, D01, K21, K22 CA1, CA4 Kỹ thuật - Hậu cần A00, A01, D01, K01, K20 CA1, CA2 Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ A00, A01, D01, D07 CA1, CA2 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D04, D09, D10 CA1, CA2, CA3, CA4 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01, D04, D09, D10 CA1, CA2, CA3, CA4 Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) A00, A01, B00, B08, D07 CA1, CA2, CA3 Công nghệ thông tin A00, A01, K01, K20 CA1, CA2

Bài thi đánh giá năm 2025 cũng được Bộ Công an điều chỉnh để cập nhật những thay đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trước đó, đề tham khảo đã được công bố từ sớm nhằm hỗ trợ thí sinh trong quá trình ôn tập.