2 đại học Việt Nam lọt top 20 Đông Nam Á

Hai trường của Việt Nam lọt top 20 trong bảng xếp hạng Đông Nam Á là Đại học Kinh tế TPHCM thứ 13, với 92,1/100 điểm và Đại học Duy Tân thứ 19, với 91,9/100.

Đại học Y Hà Nội xếp thứ 23 trong bảng xếp hạng này nhưng nếu xét ở tiêu chí chất lượng giảng dạy, trường này được đánh giá cao nhất ở Việt Nam với 32/100 điểm, theo THE.

Cũng theo phân tích của tổ chức này, các trường đại học tại Singapore và Malaysia dẫn đầu bảng xếp hạng. Các gương mặt ở top 10 đều đến từ Malaysia và Singapore.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội xung phong vào Nam chống dịch Covid-19 trước đây (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đó, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore lần lượt xếp thứ nhất và thứ 2 của bảng xếp hạng.

Malaysia cũng chiếm ưu thế trong top 50 với 18 trường, trong khi Indonesia là quốc gia có nhiều trường được xếp hạng nhất, với 35 cơ sở giáo dục đại học.

Theo đánh giá của Giáo sư Simon Marginson, Đại học Bristol (Vương quốc Anh), các trường đại học ở Việt Nam đã có tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu khoa học.

THE là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học uy tín và có quy mô lớn trên thế giới. Tổ chức này cho biết bảng xếp hạng Đông Nam Á đang được thí điểm trước khi ra mắt chính thức.

Bảng xếp hạng thử nghiệm trên đây bao gồm 104 trường được xếp hạng từ 8 quốc gia. Ngoài ra, còn có 91 cơ sở giáo dục đã cung cấp dữ liệu nhưng chưa đủ điều kiện xếp hạng toàn cầu của THE.

Bảng xếp hạng 11 trường đại học của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á theo THE: