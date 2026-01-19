Đoạn clip được chia sẻ trên nhiều diễn đàn với hàng nghìn lượt tương tác. Trong đó, một nhóm học sinh trong trang phục Táo quân chầu trời điều hành buổi họp phụ huynh tổng kết học kỳ I của lớp. Thay vì những báo cáo khô khan do giáo viên chủ nhiệm đọc, các học sinh trong vai Táo học tập, Táo mỹ thuật, Táo phong trào, Táo tuổi dậy thì… thay phiên nhau khoe thành tích.

Những học sinh xuất sắc, đóng góp nhiều cho lớp được vinh danh, ngược lại các lỗi chung của tập thể lớp được nhắc đến kèm theo lời trần tình hợp lý. Không có học sinh nào bị bêu tên để phê bình.

Tiết mục Táo quân chầu trời độc đáo trong buổi họp phụ huynh tại Trường THCS Lê Hồng Phong, Hải Phòng (Ảnh: NVCC).

Chủ nhân của đoạn clip là cô Nguyễn Kim Liên, giáo viên dạy ngữ văn, chủ nhiệm lớp 7B7, Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Liên cho biết ý tưởng biến phần báo cáo trong buổi họp phụ huynh thành màn chầu của các Táo xuất phát từ yêu cầu cần tổ chức họp phụ huynh sao cho gần gũi, sinh động nhất.

“Mỗi năm tôi tổ chức họp phụ huynh theo một hình thức khác nhau, không năm nào giống năm nào”, cô Nguyễn Kim Liên cho hay.

Clip "đi họp phụ huynh được xem Táo quân" gây sốt mạng

Để hiện thực hoá màn Táo quân chầu trời, cô Liên giao cho các học trò của mình tự viết kịch bản. Các em có nhờ tới sự hỗ trợ của Chat GPT, sau đó bồi đắp thêm các ý tưởng, thêm vào những câu nói hay, hài hước. Cô Liên góp ý chỉnh sửa cho học sinh. Cuối cùng là phân vai, tập diễn trong khoảng 2 tuần trước ngày họp.

Cô Liên cho biết, mục đích chính của buổi họp phụ huynh là tăng sự kết nối giữa thầy cô với bố mẹ, nhà trường và gia đình, không phải sự kiện để báo cáo hay phê bình. Đồng thời, giáo viên phải làm sao để sau mỗi buổi họp, bố mẹ hiểu con hơn, gần con hơn, chứ không phải tạo thêm căng thẳng, mâu thuẫn.

Cô Nguyễn Kim Liên và các học sinh lớp 7B7 (Ảnh: NVCC).

Với chủ trương đó, buổi họp phụ huynh luôn được cô Liên biến thành buổi gặp gỡ vui vẻ. Những nội dung cần thông tin tới phụ huynh sẽ được làm “mềm” đi. Đặc biệt, nữ giáo viên có nguyên tắc không nói lỗi riêng của học sinh. Học sinh nào cần được nhắc nhở đều đã được trao đổi 1-1 với phụ huynh trước đó.

“Trước đây, giáo viên chỉ có thể gặp phụ huynh qua buổi họp. Nhưng ngày nay phương tiện giao tiếp phát triển hơn, giáo viên có thể nói chuyện với phụ huynh bất kỳ lúc nào. Việc nói lỗi của học sinh trong buổi họp phụ huynh không còn cần thiết nữa”, cô Liên chia sẻ.

Mục đích chính của buổi họp phụ huynh là tăng sự kết nối giữa thầy cô với bố mẹ, nhà trường và gia đình, không phải sự kiện để báo cáo hay phê bình (Ảnh: NVCC).

Cô Liên cũng cho biết thêm, màn Táo quân chầu trời độc lạ của lớp cô không hề tốn kém. Chi phí duy nhất là trang phục Ngọc Hoàng và mũ, còn lại là áo dài có sẵn của cô giáo và học sinh.

Buổi họp phụ huynh diễn ra hôm 17/1 không chỉ có Táo quân. Trước đó, các phụ huynh lớp 7B7 đã cùng nhảy với nhau theo một vũ điệu vui do cô chủ nhiệm và các con làm mẫu. Phụ huynh cũng được mời viết thư cho con và gửi tâm sự cho giáo viên chủ nhiệm để có thể giãi bày những tâm tư và mong muốn của mình.

Lá thư phụ huynh lớp 7B7 gửi cô Nguyễn Kim Liên (Ảnh: NVCC).

“Tôi có 2 con đều ở độ tuổi còn đang đi học. Tính ra là có đến hơn 20 năm để đi họp phụ huynh nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên đọng lại quá nhiều cảm xúc. Rất xúc động, biết ơn và hạnh phúc.

Mong cô có nhiều sức khoẻ, nhiều nhiệt huyết, nhiều sáng tạo và có nhiều thời gian để yêu thương, dạy dỗ và định hướng cho các con”, một phụ huynh viết thư gửi cô Liên.