10 năm tự học để cố thoát nghèo của chàng thủ khoa có 2 điểm 10

Căn phòng trọ nhỏ hẹp của Hồ Vĩ Quốc (18 tuổi) tại TPHCM những ngày này rộn rã tiếng cười hơn thường lệ. Đó là nơi gia đình vừa được đoàn tụ sau gần một thập kỷ xa cách.

Ít ai biết, để có được bữa cơm nhà đông đủ hôm nay, chàng thủ khoa đã phải đánh đổi bằng một tuổi thơ vắng bóng người thân và những đêm dài tự học nơi quê nhà An Giang.

Tuổi thơ của Quốc sớm thiếu vắng hơi ấm trực tiếp của ba mẹ. Vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, ba mẹ em phải rời quê lên TPHCM mưu sinh bằng nghề bán cá, rau củ tại các khu chợ và khu công nghiệp. Quốc nương tựa vào ông bà nội đã lớn tuổi tại An Giang.

“Gần 10 năm không ở cùng ba mẹ, nhìn bạn bè có gia đình bên cạnh, em thấy mình thiếu thốn và chạnh lòng. Nhưng em hiểu, ba mẹ đi xa cũng vì muốn lo cho em một tương lai tốt hơn”, Quốc tâm sự.

Hồ Vĩ Quốc cho biết mẹ là động lực lớn nhất để nam sinh cố gắng trong học tập (Ảnh: NVCC).

Sống ở vùng nông thôn, nguồn chi tiêu chính của gia đình Quốc phụ thuộc vào đồng lời ít ỏi từ việc bán rau củ của ông bà đã lớn tuổi và tiền thưởng từ các cuộc thi Quốc đạt được.

“Sống trong điều kiện kinh tế khó khăn, em tự rèn cho mình ý thức phấn đấu, phải tự biết học. Em từng tự hỏi nếu gia đình khá giả hơn thì mình sẽ thế nào. Nhưng rồi em nhận ra, chính hoàn cảnh hiện tại mới tôi luyện nên em của hôm nay. Em muốn dùng thành quả của sự cố gắng của em để bù đắp cho những vất vả của gia đình”, Quốc kể.

Vĩ Quốc (trái) luôn tận dụng mọi thời gian cho việc học (Ảnh: NVCC).

Quốc chia sẻ vì điều kiện tiếp cận tài liệu học tập hạn chế, em chọn cách “cày” Internet để tìm kiến thức. Chàng thủ khoa luôn tận dụng mọi thời gian để học, chỉ trừ lúc ngủ, ăn uống và sinh hoạt cá nhân. Có những ngày cao điểm ôn thi, Quốc học 12-14 giờ/ngày.

Quốc cho rằng yếu tố quan trọng nhất để đạt được mục tiêu là sự chăm chỉ và đầu tư thời gian nghiêm túc cho việc học.

Nhìn vào bảng thành tích dày đặc gồm giải nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn địa lý, quán quân “Đường đến vinh quang” lần thứ 14, Thủ khoa toàn quốc khối C04 năm học 2024-2025... ít ai biết Quốc từng trải qua giai đoạn “khủng hoảng”.

Áp lực phải giữ vững phong độ, nỗi sợ bị tụt lại phía sau khiến cậu học trò rơi vào trạng thái trống rỗng.

“Có những ngày em ngồi vào bàn nhưng không thể tập trung, cảm giác mất phương hướng hoàn toàn. Em sợ nếu mình thất bại, mọi người sẽ thất vọng. Nhưng rồi, chính khao khát thoát nghèo khiến em tiếp tục cố gắng”, Quốc nói.

Hồ Vĩ Quốc đạt thành tích xuất sắc 3 năm THPT. Nam sinh đạt 1.081/1.200 điểm trong Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Thành quả ngọt ngào đã đến với chàng trai nghị lực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Quốc đạt tổng điểm 37,5, trong đó có hai điểm 10 tuyệt đối môn toán và địa lý.

Với thành tích này, Quốc xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV), Đại học Quốc gia TPHCM theo phương thức xét tuyển điểm thi.

Trực tiếp bồi dưỡng Hồ Vĩ Quốc tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thầy Trịnh Văn Nhiều, giáo viên đảm nhiệm môn địa lý, Trường THPT Chu Văn An cho biết: “Vĩ Quốc rất ham học, giỏi đều các môn, thông minh và rất sắc sảo trong tư duy, tinh thần tự học cao. Em hòa đồng, được bạn bè quý mến”.

Như Ý