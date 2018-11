Hiệu trưởng mượn gần tỷ đồng của nhiều giáo viên rồi bỏ trốn

Thừa Thiên Huế:

Theo phản ánh của người dân tại xã Dương Hòa, PV đã lên tại xã vùng cao Dương Hòa đang còn nhiều khó khăn vào sáng 12/11. Tại ngôi trường Tiểu học & THCS Dương Hòa, trong sáng đầu tuần, học sinh vẫn học bình thường, nhưng nhiều giáo viên trường này đang rất bất ngờ vì nhiều ngày qua Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Hợp đã không ở trường và nơi cư trú.

Ông Lê Văn Ngọc - Bí thư Chi bộ trường, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay cá nhân cũng không thể tin nổi câu chuyện trên. “Ngày 27/9 anh Hợp có nhắn tôi là vắng mặt ở trường do đau nặng nhập viện ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế dưới TP Huế. Gần 1 tháng ròng rã anh nhắn qua email tôi các hoạt động điều hành trường và xin nghỉ sinh hoạt Đảng.

Cho đến ngày 25/10 thì Hợp có xuất hiện ở trường rồi nghỉ tiếp cho đến ngày 30/10. Chỉ lên trường một vài buổi nữa, đến ngày 6/11 là ngày cuối cùng anh Hợp đến trường. Từ đó đến nay điện thoại không liên lạc được nữa" - ông Ngọc kể.

Trường Tiểu học & THCS Dương Hòa nơi ông Nguyễn Xuân Hợp làm Hiệu trưởng. Ông Hợp đã mượn tiền cả tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Sau khi dư luận rộ lên chuyện Hiệu trưởng Hợp đã mượn rất nhiều tiền của hầu như đồng nghiệp tại trường Tiểu học & THCS Dương Hòa, ngay trong sáng 12/11 Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu toàn bộ giáo viên báo cáo chuyện mượn tiền của ông Hợp.

Có 13 giáo viên đã báo cáo lên. Người nhiều nhất là anh Hồ Thanh T. (giáo viên Thể dục và Tổng phụ trách) cho ông Hợp mượn 155 triệu đồng. Tiếp theo là anh Hoàng Trọng V. (giáo viên Thể dục) cho mượn 90 triệu, chị Ngô Thị T. (giáo viên Tiểu học) cho mượn 70 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Y. cho mượn 70 triệu đồng… thấp nhất là anh Phan Phước T. (giáo viên tiểu học) cho Hiệu trưởng Hợp mượn 10 triệu đồng. Tổng cộng có gần 800 triệu đồng được giáo viên cho Hiệu trưởng này mượn.

Hiện con số giáo viên cho ông Hợp mượn tiền đang được tiếp tục thống kê và số tiền Hiệu trưởng này mượn đang tăng lên. Được biết rất nhiều giáo viên đã đứng tên cá nhân vay ngân hàng, còn tiền thì đưa cho Hiệu trưởng này mượn, nên hiện tại mọi người như "ngồi trên đống lửa".

Ngôi nhà của ông Hợp ở đã khóa trái cửa vài ngày qua.

Cũng từ vài ngày qua, ngôi nhà của ông Hợp ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy đã khóa cửa toàn bộ. Hàng xóm nói ông đã dẫn vợ và con đi đâu không biết. Vào sáng 12/11, Phòng Hiệu trưởng của ông Nguyễn Xuân Hợp tại trường Tiểu học & THCS Dương Hòa đã bị niêm phong.

Hiện Công an xã Dương Hòa và Công an thị xã Hương Thủy đang phối hợp tiến hành điều tra vụ việc. Cũng trong chiều 12/11, đoàn làm việc của UBND Thị xã Hương Thủy do ông Đỗ Xuân Giao, Phó Chủ tịch thị xã cùng Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục & Đào tạo đang về làm việc tại trường và xã để nắm rõ, có định hướng xử lý.

Phòng Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Dương Hòa đã bị niêm phong phục vụ công tác điều tra

