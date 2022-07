Vận chuyển đề thi, bài thi tốt nghiệp bằng cano trên hồ thủy điện Hòa Bình

Việc vận chuyển đề thi bằng đường thủy này đến hai điểm thi tại trường THPT Yên Hòa và THPT Mường Chiềng của huyện vùng cao Đà Bắc, do hai địa điểm này nếu xảy ra mưa lớn kéo dài sẽ rất dễ bị chia cắt về giao thông.

Sáng 2/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã chủ trì buổi kiểm tra trực tuyến công tác chuẩn bị cho Kỳ thi với 4 tỉnh: Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Kạn và Tuyên Quang.

Khuyến cáo thí sinh và người nhà có phương án di chuyển đến địa điểm thi sao cho an toàn

Báo cáo của Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của 4 tỉnh: Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Kạn và Tuyên Quang cho thấy, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi đã hoàn thành.

Bộ GD-ĐT và 4 tỉnh họp trực tuyến về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT.

Các địa phương đã ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022; Ban Chỉ đạo thi các tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh để thành lập các Hội đồng thi và chỉ đạo phối hợp giữa các Sở, ban, ngành địa phương để tổ chức Kỳ thi năm nay. Nhân sự tham gia các khâu của Kỳ thi đều được tập huấn kỹ càng, nắm chắc quy trình từng bước để tổ chức thi.

Cùng với sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực để tổ chức Kỳ thi, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng được các địa phương quan tâm. Nơi in, sao đề thi được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo thực sự an toàn, kín đáo và biệt lập.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến mới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Ban Chỉ đạo thi của 4 địa phương được kiểm tra đều đã có những phương án đảm bảo an toàn phòng dịch tại các điểm thi. Trong đó, mỗi điểm thi đều có các phòng dự phòng cho thí sinh F0, nghi ngờ nhiễm Covid và phương án coi thi tại các phòng thi này.

Đặc biệt, trong điều kiện mưa lớn kéo dài có thể xảy ra, với đặc thù là các địa phương vùng núi nên Ban Chỉ đạo thi các tỉnh đều có phương án đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển đề thi, bài thi. Khuyến cáo thí sinh và người nhà có phương án di chuyển đến địa điểm thi sao cho an toàn. Những thí sinh ở xa được hỗ trợ ăn ở để đảm bảo cho các em không bị muộn thi, bỏ thi nếu xảy ra tình huống đường giao bị chia cắt.

Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hòa Bình đã có phương án phối hợp với lực lượng Công an để vận chuyển đề thi, bài thi bằng cano trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình đến hai điểm thi tại trường THPT Yên Hòa và THPT Mường Chiềng của huyện vùng cao Đà Bắc, do hai địa điểm này nếu xảy ra mưa lớn kéo dài sẽ rất dễ bị chia cắt về giao thông.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc

Kiểm tra kỹ lưỡng từng "mắt xích" để kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống phát sinh

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao sự sẵn sàng và công tác chuẩn bị về mọi mặt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của các tỉnh: Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Kạn và Tuyên Quang. Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến việc đảm bảo an toàn, bảo mật đề thi tại các điểm in, sao đề thi và trong quá trình vận chuyển đề thi. Riêng đối với điểm in, sao đề thi các Ban Chỉ đạo thi các địa phương phải thực hiện thật nghiêm túc quy định.

Đánh giá cao sự chủ động của bốn địa phương vùng cao Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Kạn và Tuyên Quang trong việc sẵn sàng ứng phó với tình hình bất thường của thời tiết, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị các địa phương đã có phương án nhưng cũng cần linh hoạt để ứng phó tốt nhất với tình hình thiên tai, bão lụt có thể xảy ra để đảm bảo tổ chức kỳ thi được tốt nhất.

"Mặc dù những ngươi tham gia vào các khâu của Kỳ thi đã được tập huấn và có những người đã nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, không được chủ quan, lơ là ở bất kỳ khâu nào của kỳ thi. Cần phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong từng khâu, kiểm tra kỹ lưỡng từng "mắt xích" để kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống phát sinh. Các cán bộ tham gia vào kỳ thi, cán bộ coi thi phải nắm chắc quy chế thi, cùng với đó, khi coi thi phải giải thích và hướng dẫn thí sinh hiểu rõ về quy chế, tránh tối đa việc xảy ra sai sót không đáng có làm ảnh hưởng đến các thí sinh", Thứ trưởng lưu ý.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng đề nghị các địa phương rà soát cơ sở vật chất các địa điểm tổ chức thi đảm bảo an toàn cho thí sinh. Đối với các địa điểm bảo quản đề thi, bài thi phải chú ý đến việc phòng cháy chữa cháy; đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của hệ thống camera giám sát phòng chứa bài thi, đề thi 24/24 giờ theo quy định. Các địa phương cũng cần tăng cường giám sát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là những nhà hàng phục vụ ăn, uống gần các điểm tổ chức thi.

"Mặc dù thí sinh và cán bộ làm thi đã được tiêm vắc xin, tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ. Do đó, các Ban Chỉ đạo thi, các Hội đồng Thi không được lơ là trong giám sát dịch bệnh Covid-19", Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh.