TPHCM xem xét tạm hoãn việc cho trẻ lớp một tới trường

Trao đổi với phóng viên Dân trí bên lề kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 4, khóa X, diễn ra sáng 7/12, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết, trong buổi sáng cùng ngày, thành phố đã hội ý về việc có nên tạm hoãn cho trẻ lớp một tới trường trong thời điểm hiện tại hay không.

"Sáng nay hội ý lãnh đạo, tôi đã góp ý, nếu chưa thể đảm bảo an toàn thì nên trì hoãn cho trẻ lớp một tới trường, không ai bắt buộc mình phải thực hiện ngay. Dù kế hoạch đã đưa ra, nhưng tình hình diễn biến dịch Covid-19 khôn lường như vậy thì không nên cứng nhắc", ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cho rằng, ý kiến góp ý của phụ huynh học sinh mang ý nghĩa quan trọng. Việc tỷ lệ phụ huynh không đồng tình cho trẻ lớp một tới trường cao cũng đồng nghĩa họ đã nhìn thấy sự thiếu an tâm.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cho rằng, khi thành phố chưa thể tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ lớp một, vấn đề cho các cháu tới trường cần tính toán kỹ. Ông Nguyễn Văn Nên cũng nhìn nhận, trong vấn đề đưa trẻ tới trường, thành phố không thực hiện một cách gượng ép, nếu gia đình, phụ huynh chưa thấy an tâm, thành phố sẽ tôn trọng ý kiến của họ.

"Ban đầu, thành phố chỉ có ý định thí điểm cho trẻ cấp 2, cấp 3 tới trường, tuy nhiên, ngành giáo dục, chính quyền muốn thử nghiệm. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến theo từng ngày, chúng ta cần thận trọng xem xét trong thời điểm hiện tại", ông Nguyễn Văn Nên phân tích.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy TPHCM, đánh giá, khó khăn của thành phó hiện tại là cần tập trung bảo vệ những người có nguy cơ cao và rất cao lây nhiễm SARS-CoV-2. Những người này là trường hợp người cao tuổi, chưa tiêm vaccine Covid-19.

"Khi mở cửa các hoạt động, đối tượng độ tuổi thanh niên không đáng lo ngại, tiêm đủ vaccine, sức khỏe tốt sẽ yên tâm. Thời gian qua, thành phố mới phát hiện trong những người tử vong do Covid-19, có một số người rất an toàn trong thời gian giãn cách xã hội nhưng khi mở cửa lại, con cháu đi làm, giao lưu bên ngoài đã mang mầm bệnh về", Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn chứng.

Ông Nguyễn Văn Nên thông tin thêm, một số người cao tuổi có tâm lý chủ quan rằng mình chỉ ở nhà, không ra ngoài nên chưa tiêm vaccine Covid-19. Tuy nhiên, sự chủ quan đó vô tình khiến họ có nguy cơ cao lây nhiễm, chuyển nặng và tử vong.

"Người dân cần có ý thức bảo vệ gia đình và người thân mình, chứ không chỉ cho cá nhân mình nữa. Lúc mở lại các hoạt động, thành phố có tính đến số người chưa tiêm vaccine, nhưng qua rà soát, số người chưa tiêm chủng còn cao hơn dự kiến", Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin.

Trước đó, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Việc thí điểm tổ chức dạy và học trực tiếp được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn một kéo dài từ 13-25/12, TPHCM áp dụng dạy học trực tiếp đối với tất cả học sinh lớp 1, 9, 12. Kể từ tuần thứ 2, trẻ mẫu giáo 5 tuổi sẽ được tới trường.

Đối với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, trường Tiểu học Thạnh An, trường THCS Thạnh An sẽ tổ chức dạy học trực tiếp ở tất cả khối lớp từ ngày 13/12.

Giai đoạn 2 từ 27/12, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Căn cứ kết quả đạt được sau 2 tuần đầu tiên, thành phố sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục, mở rộng đối tượng hoặc dạy học trực tiếp trên toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.