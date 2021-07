Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3, TPHCM) vào 18h ngày 7/7, nhiều phụ huynh của các thí sinh thi chung phòng với thí sinh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đã mang đồ dùng cá nhân đến cho các em sinh hoạt ngay tại trường.

Các em được giữ lại ở điểm thi để theo dõi sức khỏe, hạn chế ra ngoài để phòng tránh nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Các phụ huynh có thí sinh bị cách ly bày tỏ bức xúc

Trong thời điểm này xuất hiện cơn mưa nhỏ khiến việc tiếp tế cho con em của các phụ huynh thêm phần vất vả. Nhiều phụ huynh tranh thủ lúc được vào cổng điểm thi đã đến phòng bảo vệ để thăm hỏi tình hình cách ly của con cháu mình.

Đây là điểm thi đã xuất hiện một thí sinh có vấn đề về sức khỏe khi đang thi môn Văn vào sáng 7/7. Sau đó, thí sinh này được chuyển đến Trung tâm y tế Quận 3 chăm sóc, kết quả test nhanh cho thấy em này dương tính với SARS-CoV-2.

Có mặt tại đây, bà Diệp Bảo, phụ huynh một học sinh cùng phòng thi với thí sinh dương tính với SARS-CoV-2, kể lại: "Con trai tôi kể là bạn đó chung lớp, hỏi lý do sao bạn ấy phải đi cấp cứu thì con nói là bạn bị đói bụng do chưa ăn sáng, rồi bị đau lưng. Giờ tôi mới nghe nói là nó dương tính với SARS-CoV-2, nên mới không an tâm".

Bà Diệp Bảo kể khi thi môn Văn vào buổi sáng, chị đứng đợi con ở gần trường, nhìn qua hàng rào thấy một thí sinh được đẩy trên xe lăn ra xe cấp cứu. Chị nói: "Ban đầu chỉ nghĩ nó bị đau gì thôi, vì trước khi thi tụi nhỏ được xét nghiệm âm tính hết mà".

Bà Diệp Bảo phân vân: "Nếu vậy thì đáng lẽ khi phát hiện ra thì trường nên giữ bọn nhỏ chung phòng thi với em kia lại để test Covid-19. Nếu âm tính thì cho về hết, nếu dương tính thì giữ lại. Đằng này bữa trưa họ lại cho tụi nhỏ về. Giờ rất lo cho người nhà, hàng xóm nữa chứ!".

Bà Nguyễn Thị Thu Trang cũng có con thi chung phòng với thí sinh dương tính với SARS-CoV-2. Bà Thu Trang đồng tình với bà Diệp Bảo: "Tụi nhỏ cũng 18 tuổi rồi, tụi nó cũng đủ hiểu nếu được thông báo là bạn kia dương tính. Khi đó giữ tụi nhỏ lại, xét nghiệm dương tính thì đưa đi luôn, không có thì mai đi thi nữa...".

Đưa đồ cho con xong, bà Thu Trang đứng lặng một lúc lâu ở sân trường nhìn về phía phòng của con đang ở.

Anh Trần Hải, phụ huynh có con tại điểm thi này cũng rất lo lắng. Anh kiến nghị nên dừng lại điểm thi này, chọn ngày khác để thi cho an tâm hơn.

Anh Hải cho biết: "Bây giờ bắt thi thì phải thi thôi, công sức 12 năm học của con không lẽ bây giờ bỏ, kêu con ngưng thi. Nhưng mà lo sợ lắm, hoang mang!".

Hơn 18h, chị Hồng Phương (ngụ Quận 4) vẫn đứng đợi trước cổng trường để chờ chồng mang đồ dùng cá nhân, sách vở ôn bài đến cho con. Khi đến nơi, chỉ mình chồng chị Hồng Phương được vào để đưa đồ cho con. Khi trở ra, anh nói phải đợi mai thi xong mới biết tình hình thế nào.

Nhiều phụ huynh khác khi hay tin con bị cách ly cũng lật đật chuẩn bị đồ đạc cá nhân, mang từ nhà lên cho các con sử dụng khi ở lại trường đêm nay. Các phụ huynh khi mang đồ vào đều phải trở ra ngay, hạn chế tiếp xúc với các em.

Ông Phương (ngụ Quận 1) không đón được con sau giờ thi và sau đó nhận được tin nhắn báo con phải ở lại trường, ông vội vàng soạn quần áo, sách vở mang đến trường cho con.

Sau khi mang đồ đến cho con xong, ông đứng chờ một lát ở cổng trường nhìn vào bên trong. Ông cho biết: "Nói chung, khi xảy ra sự cố thì mình cứ bình tĩnh mà giải quyết thôi, không có gì phải lo lắng quá, có cơ quan chức năng mà".

Ngoài sự cố phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3, TPHCM), trong ngày thi 7/7, trên địa bàn Hội đồng thi TPHCM còn có một số sự cố liên quan đến Covid-19. + Tại trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú) có 1 thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều ngày 6/7, ngày 7/7 không đến điểm thi. Lý do là trong đợt xét nghiệm chung cho các thí sinh, kết quả xét nghiệm của thí sinh này là âm tính. Đến ngày 6/7, khi em này đến điểm thi làm thủ tục dự thi thì kết quả xét nghiệm ở địa phương mới biết thí sinh dương tính. + Tại trường THPT Lê Thánh Tôn (Quận 7) có 1 thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều ngày 6/7 và dự thi môn Văn sáng ngày 7/7. Đến ngày 7/7, khi em này đang thi môn Văn thì kết quả xét nghiệm ở địa phương mới biết thí sinh dương tính. + Tại Điểm thi THCS Bàn Cờ (Quận 3) có trường hợp nghi nhiễm Covid-19, các phòng thi liên quan đã tách thành 2 phòng thi. Sau khi thi xong, Quận 3 sẽ xử lý xét nghiệm nhanh và khử khuẩn toàn bộ Điểm thi và tiến hành cách ly các học sinh liên quan tại Điểm thi vào tối nay. + Tại Điểm thi THCS Bình Tây (Quận 6) có một thí sinh đã xét nghiệm âm tính vào ngày 3/7 theo kế hoạch xét nghiệm chung, tham gia làm thủ tục thi vào chiều ngày 6/7 và thi môn Văn sáng 7/7. Sau khi thi xong, thí sinh biết có người nhà là F0 và thí sinh nghỉ thi môn Toán buổi chiều. + Tại Điểm thi THCS Lý Phong (Quận 5), một thí sinh đã xét nghiệm âm tính vào ngày 3/7 theo kế hoạch xét nghiệm chung, mẫu gộp dương tính. Ngày 5/7, xét nghiệm lại âm tính nên tham gia làm thủ tục thi vào chiều ngày 6/7 và thi môn Văn vào sáng ngày 7/7. Sau khi thi xong, Quận 5 báo kết quả xét nghiệm ngày 7/7 dương tính. Thí sinh đã được nghỉ thi buổi chiều. Điểm thi tách đôi phòng thi của thí sinh có liên quan. Quận 6 cũng đã cách ly các thí sinh trong phòng liên quan sau khi thi và thực hiện xét nghiệm sau buổi thi cuối cùng. Tổ chức khử khuẩn toàn bộ Điểm thi.

Phạm Nguyễn - Tùng Nguyên