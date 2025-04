Tăng 200 chỉ tiêu vào các trường công an năm 2025, mở rộng tổ hợp xét tuyển

Năm nay, 8 trường công an nhân dân (CAND) tuyển hơn 2.300 học viên bằng ba phương thức, gồm: Tuyển thẳng học sinh đạt giải thi quốc gia và quốc tế theo quy chế của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an; dựa vào kết quả thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét điểm đánh giá với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Như vậy, so với hướng dẫn năm 2024, Bộ Công an đã tăng lên 200 chỉ tiêu xét tuyển. Trong đó, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tăng nhiều nhất là 110 chỉ tiêu, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tăng 60 chỉ tiêu, Trường Học viện An ninh Nhân dân tăng 30 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu cụ thể các trường như sau:

Trường Chỉ tiêu 2024 Chỉ tiêu 2025 Tăng/giảm Học viện An ninh Nhân dân 510 540 30 Học viện Cảnh sát Nhân dân 530 530 0 Học viện Chính trị CAND 100 100 0 Học viện Quốc tế 50 50 0 Đại học An ninh Nhân dân 260 260 0 Đại học Cảnh sát Nhân dân 420 420 0 Đại học Phòng cháy chữa cháy 140 200 60 Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND 140 250 110 TỔNG CỘNG 2.150 2.350 200

Ngoài ra, Bộ Công an mở rộng các tổ hợp xét tuyển vào các trường CAND lên 15 tổ hợp, tăng 8 so với năm ngoái.

Cùng với đó, quy định không tuyển thẳng với thí sinh có điểm thi IELTS, tăng số lượng tổ hợp xét tuyển, điều chỉnh bài thi đánh giá… là những điểm mới nổi bật trong tuyển sinh công an nhân dân năm 2025. Chi tiết xem TẠI ĐÂY.