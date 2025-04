Quy định mới về trường hợp giải thể đơn vị hành chính

Nguyên tắc tổ chức đơn vị hành chính

Theo dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), nguyên tắc tổ chức đơn vị hành chính và điều kiện thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được quy định tại Điều 8.

Tại Khoản 1 Điều 8, dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) quy định 4 nguyên tắc tổ chức đơn vị hành chính.

Cụ thể như sau:

So sánh nguyên tắc tổ chức đơn vị hành chính, dự thảo luật sửa đổi có điều chỉnh tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 (Đồ họa: Tùng Nguyên).

4 nguyên tắc này tương đồng với Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, chỉ khác biệt nhỏ ở nguyên tắc thứ ba (tại Điểm c Khoản 1 Điều 8). Theo đó, dự thảo luật sửa đổi bổ sung thêm "mức độ ứng dụng công nghệ thông tin" vào năng lực của bộ máy địa phương.

Điều kiện thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới

Tại Khoản 2 Điều 8, dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) quy định 5 điều kiện phải đảm bảo khi thành lập, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Cụ thể như sau:

So sánh điều kiện thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, dự thảo luật sửa đổi có điều chỉnh tại Điểm a và Điểm đ Khoản 2 Điều 8 (Đồ họa: Tùng Nguyên).

So với luật hiện hành, dự thảo luật sửa đổi hầu như giữ nguyên 5 điều kiện trên, chỉ điều chỉnh tại điều kiện thứ nhất (tại Điểm a Khoản 2 Điều 8) và thứ năm (tại Điểm đ Khoản 2 Điều 8).

Tại điều kiện thứ nhất, dự thảo luật sửa đổi điều chỉnh "Phù hợp quy hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt" thành "Phù hợp quy hoạch có liên quan hoặc định hướng của cấp có thẩm quyền".

Tại điều kiện thứ năm, dự thảo luật sửa đổi bổ sung thêm đặc điểm của đơn vị hành chính ở miền núi, vùng cao.

Thêm trường hợp giải thể đơn vị hành chính

Điều chỉnh lớn nhất trong Điều 8 dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đang được lấy ý kiến là những trường hợp giải thể đơn vị hành chính được quy định tại Khoản 3 Điều 8.

Cụ thể như sau:

So sánh trường hợp giải thể đơn vị hành chính, dự thảo luật sửa đổi bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 8 (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Theo đó, dự thảo luật sửa đổi quy định việc giải thể đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong 3 trường hợp. So với luật hiện hành, dự thảo luật sửa đổi giữ nguyên 2 trường hợp đầu, bổ sung thêm trường hợp thứ ba (tại Điểm c Khoản 3 Điều 8) là "Do tổ chức lại đơn vị hành chính theo định hướng của cấp có thẩm quyền" để phù hợp với công cuộc sắp xếp lại đơn vị hành chính đang thực hiện.