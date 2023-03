Tất tần tật thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM: Cẩn thận bị đình chỉ!

Đề thi

Đề thi mẫu của kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐH Quốc gia TPHCM xem TẠI ĐÂY

Đề thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TPHCM được xây dựng theo cùng cách tiếp cận với các đề thi ĐGNL phổ biến trên thế giới như SAT của Hoa Kỳ và đề thi TSA của Anh.

Cụ thể, đề đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Nội dung đề thi được tích hợp đầy đủ cả về mặt kiến thức cả về mặt tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.

Điểm số tối đa của bài thi là 1.200, trong đó điểm tối đa phần Sử dụng ngôn ngữ là 400 điểm, phần Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm, phần giải quyết 7 Câu hỏi Câu trả lời vấn đề là 500 điểm

Không mang theo giấy tùy thân, không được dự thi

Khi đi thi, thí sinh phải mang theo và xuất trình giấy tờ tùy thân mà thí sinh đã sử dụng để đăng ký dự thi, gồm một trong các loại giấy tờ giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.

Thí sinh không mang theo các giấy tờ tùy thân theo quy định sẽ không được tham gia kỳ thi.

Trường hợp thí sinh không có các giấy tờ tùy thân như nêu ở trên do thông tin cá nhân bị sai và đang trong quá trình điều chỉnh cấp lại thì thí sinh phải thông báo với Hội đồng thi, trình các giấy tờ thay thế theo quy định và được đồng ý cho dự thi.

Trường hợp thí sinh không mang theo giấy báo dự thi, thí sinh phải có mặt tại phòng hội đồng thi trước giờ tập trung thí sinh tối thiểu 30 phút để làm các thủ tục cần thiết.

Thí sinh đến chậm quá 15 phút (tính từ cửa phòng thi) sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Những đồ dùng được mang vào phòng thi

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì đen, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, không có chức năng gửi - nhận thông tin và ghi âm - ghi hình, Atlat Địa lí Việt Nam (do NXB Giáo dục ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì.

Các loại máy tính được mang vào phòng thi:

Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X; FX-880BTG; - VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus ; - Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X ; - Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; - Deli W1710, WD991ES ; - Eras E370, E371, E372, E379, E380; - Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580VN PLUS, FX- 570VN PLUS, FX-570MS