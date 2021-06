Tạp chí khối ngành kinh tế đầu tiên Việt Nam được công nhận trích dẫn ESCI

Dân trí Tạp chí JABES trực thuộc Trường ĐH Kinh tế TPHCM vừa được chính thức được công nhận vào Danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi ESCI.

Thông tin từ Trường ĐH Kinh tế TPHCM, vừa qua, tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES-E) của trường đã chính thức được công nhận vào danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi ESCI (Emerging Sources Citation Index), đây là cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học của Web of Science thuộc Clarivate Analytics.

Đây là Tạp chí khối ngành kinh tế đầu tiên của Việt Namđược công nhận danh mục trích dẫn này.

Kết quả này bước tiến quan trọng để JABES-E đăng ký vào các danh sách lõi của Web of Science và gia tăng sự hiện diện của JABES-E với các cộng đồng học giả thế giới trong quá trình xét chọn để được đưa vào các danh mục tạp chí uy tín cao như SCI, SSCI, A&HCI.

Tạp chí JABES-E là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh ra đời từ năm 1990, bao gồm hai phiên bản: Phiên bản tiếng Việt (JABES-V) và Phiên bản tiếng Anh (JABES-E).

JABES-V xuất bản 12 số/năm, được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm cao nhất trong các Tạp chí xuất bản tại Việt Nam. JABES-E phát hành 4 số/năm trên hệ thống Nhà xuất bản Quốc tế Emerald từ tháng 5/2018 và đã chào đón cộng đồng học giả toàn cầu.

Tính đến nay, JABES-E đã xuất bản trên Nhà xuất bản Quốc tế Emerald được 9 số với 58 bài nghiên cứu từ 132 tác giả đến từ 25 quốc gia khắp thế giới, trong đó, số tác giả người nước ngoài chiếm đến 70%. Hiện JABES-E đã được chỉ mục trong DOAJ, Google Scholar, ASEAN Citation Index (ACI), Cabell's Directories, Proquest.

Từ năm 2020 đến nay, JABES đã tổ chức Hội nghị chuyên đề "Kinh tế và Kinh doanh: Hội nghị về sự bất ổn toàn cầu" (Economics and Business: Agendas for the Uncertain World) với 07 kỳ tọa đàm (JABES Seminar Talks - JST) nhằm định hướng những chủ đề nghiên cứu thích hợp và hữu ích trong bối cảnh bình thường mới hậu COVID-19 từ góc độ kinh tế hộ gia đình, thông tin nào làm cho thị trường chứng khoán có những "bước nhảy" cho đến các chủ đề hàn lâm như bình luận khả năng ứng dụng lý thuyết trò chơi được giải thưởng Nobel Kinh tế 2020, hoặc hướng nghiên cứu cho kinh tế học lao động...

Chuỗi tọa đàm JST được trình bày bởi các học giả nổi tiếng là Tổng Biên tập của các tạp chí khoa học uy tín và có ảnh hưởng lớn trên thế giới, với sự tham dự bình quân mỗi kỳ hơn 100 nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong nước và quốc tế đến từ gần 20 quốc gia.

Ngày 27-28/8/2021 tới, JABES sẽ tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á lần thứ 3 kết hợp giữa hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hoài Nam