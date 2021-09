Ninh Bình: Hàng loạt trường mầm non làm khu cách ly, trẻ chưa thể đến lớp

Dân trí Ninh Bình dự kiến ngày 13/9 học sinh mầm non sẽ đi học, tuy nhiên do dịch Covid-19 còn phức tạp, nhiều trường đang được trưng dụng làm khu cách ly nên tiếp tục hoãn thời gian tựu trường.

Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa có văn bản thông báo về việc điều chỉnh thời gian tựu trường năm học 2021-2022 đối với cấp học mầm non. Thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 20/9.

Trước đó, Sở GD&ĐT Ninh Bình thông báo, ngày 13/9 học sinh mầm non trên địa bàn tỉnh sẽ tựu trường bắt đầu năm học mới 2021-2022.

Nhiều trường mầm non ở Ninh Bình được trưng dụng làm khu cách ly nên trẻ em vẫn chưa được đến lớp bắt đầu năm học mới.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, một số cơ sở trường mầm non đang được sử dụng làm nơi cách ly nên học sinh mầm non chưa thể tựu trường vào ngày 13/9 theo kế hoạch.

Cụ thể, toàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn 15 trường mầm non ở các huyện (Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh, Gia Viễn, Hoa Lư) đang sử dụng làm khu cách ly tập trung và 14 trường mầm non khác đã được trả lại nhưng dự kiến tiếp tục sử dụng làm nơi cách ly tập trung nên chưa tổ chức tựu trường.

Sở GD&ĐT Ninh Bình yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non lùi thời gian tựu trường, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác phòng, chống dịch trước khi đón trẻ tựu trường và giáo viên phải được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Được biết, toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 155 trường mầm non. Năm học 2021-2022, dự kiến sẽ đón khoảng trên 40.000 trẻ mầm non.

Trước đó, ngày 6/9, học sinh các cấp từ Tiểu học đến Trung học phổ thông tỉnh Ninh Bình đã đến lớp đi học. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được các nhà trường thực hiện nghiêm để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho giáo viên và học sinh.

Thanh Bình