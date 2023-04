Liên tiếp ghi nhận học sinh mắc Covid-19, phụ huynh Hà Nội "mất ngủ vì lo"

Liên tiếp ghi nhận học sinh mắc Covid-19

Tối 13/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT Quận Hà Đông cho biết, từ ngày 10 đến nay, các trường học trên địa bàn quận này ghi nhận 16 học sinh mắc Covid-19, chủ yếu ở cấp tiểu học và THCS.

Các ca mắc này đều được phụ huynh báo với nhà trường, chưa ghi nhận chùm ca bệnh hay trường hợp nhiễm bệnh tại lớp học.

"Sức khỏe của các em học sinh hiện ổn định, chủ yếu xuất hiện các biểu hiện sốt, ho nhẹ, chưa có biểu hiện bất thường", bà Hằng nói.

Để tăng cường an toàn cho học sinh, Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông cũng đã nhắc nhở các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường phòng chống dịch; tuyên truyền cho học sinh thường xuyên rửa tay, khử khuẩn, hạn chế tập trung đông người...

Trước đó, theo thông tin từ ông Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Hệ thống giáo dục Lômônôxốp (Nam Từ Liêm), những ngày cao điểm, tại một lớp khối 12 có 15/35 học sinh phải nghỉ học với lý do ốm sốt. Hiện tại, ở lớp này có 9 học sinh mắc Covid-19.

Một số đại diện các cơ sở giáo dục tại Hà Nội khẳng định rằng đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội. Đồng thời, nhà trường cũng làm công tác tư tưởng, ổn định tâm lý cho phụ huynh, học sinh, tránh sự hoang mang không cần thiết.

Phụ huynh như "ngồi trên đống lửa"

Suốt một tuần qua, chị Mai (Quận Hoàng Mai) liên tục theo dõi, cập nhật thông tin về số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội để có những phương án dự phòng cho con. Chị khá lo lắng khi nhà có hai con nhỏ, một bé 4 tuổi đang học mầm non, còn một bé chuẩn bị chuyển cấp lên lớp 1.

Học sinh mầm non ở Hà Nội đo nhiệt độ và khử khuẩn tay trước khi vào lớp (Ảnh: M.H).

Phụ huynh này kể, mấy đêm qua chị trằn trọc không yên giấc vì cảm giác lo lắng. Mặc dù ở trường con chị hiện chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào nhưng trước tình hình thực tế phức tạp chị vẫn khó lòng yên tâm.

Chị nói: "Trong thời điểm con chuẩn bị chuyển cấp lên lớp 1 mà việc học trực tiếp bị gián đoạn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hơn thế nữa, năm ngoái bé nhà tôi cũng không may bị nhiễm Covid-19 nên tôi càng sốt ruột hơn khi đọc được thông tin thành phố có ca mắc mới".

Trước đây, buổi chiều, sau khi đón con, chị Mai sẽ đưa con đi chơi công viên, siêu thị rồi mới về nhà; giờ đây, chị không dám để con la cà sau giờ tan học. Chị cũng dặn dò con rửa tay khử khuẩn, đeo khẩu trang…; đồng thời chú ý đến chế độ dinh dưỡng để giúp các con tăng cường sức đề kháng.

Tương tự, chị Ngọc Hà (Thanh Trì) cũng bày tỏ sự hoang mang vì chị có con gái đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào "cuộc đua" chuyển cấp lên lớp 10. Ngoài nỗi lo dịch bệnh, chị cũng "ngán" cảnh con quay trở lại học trực tuyến.

"Từ đầu năm đến giờ, ngoài việc học tập ở trường thì con còn đi học thêm ở các trung tâm. Nếu dịch bệnh phức tạp mà phải quay lại học online thì tôi lo con mất tập trung, kết quả giảm sút, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi vào lớp 10.

Năm nay, con đặt mục tiêu thi vào THPT Ngọc Hồi hoặc THPT Ngô Thì Nhậm. Những trường này đều không quá xa, con sẽ tiện để di chuyển, ổn định học tập", chị Hà cho biết.

Còn chị Hằng (Quận Nam Từ Liêm) đã xin nghỉ phép 3 hôm nay để chăm sóc con trai có biểu hiện ho, sốt. Con trai chị Hằng học lớp 12, đang bước vào giai đoạn nước rút với những kỳ thi quan trọng.

Dù đã thử test nhanh Covid-19 và trả kết quả âm tính nhưng chị vẫn "lo không ngủ nổi". Ngoài việc nhắc nhở con uống thuốc, ăn đủ chất, chị cũng không quên động viên con giữ vững tinh thần để nhanh khỏi ốm.

Chị Hằng chia sẻ: "May mắn là hiện tại sức khỏe của con không có vấn đề gì. Con vẫn tự học bài ở nhà, bài nào vướng mắc thì gọi điện cho thầy cô giáo nhờ hướng dẫn. Năm học cuối cấp có nhiều áp lực nên gia đình không đặt nặng vấn đề thành tích, điểm số để con thoải mái học hành".

Dù lo lắng dịch bệnh phức tạp nhưng đa số các phụ huynh được hỏi đều trả lời rằng gia đình luôn trong trạng thái chủ động các phương án để giúp con có môi trường học tập và ôn thi một cách tốt nhất.

Trước đó, chiều 12/4, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, thông tin "Hà Nội sẵn sàng chuyển sang học trực tuyến khi có học sinh nhiễm Covid-19" là sai sự thật.

Trong các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đã ban hành, Sở GD&ĐT Hà Nội đều lưu ý các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19.

Đồng thời, các nhà trường cần triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học; rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.