Võ sĩ "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất nói gì khi bất ngờ đi thi hát?

Mới đây, nhà sản xuất chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai công bố 4 gương mặt tiếp theo tham gia show gồm: Nguyễn Trần Duy Nhất, Đăng Khôi, Bùi Công Nam và S.T Sơn Thạch.

Trong đó, Nguyễn Trần Duy Nhất gây nhiều bất ngờ cho khán giả. Anh được biết đến là "độc cô cầu bại" trên đấu trường Muay Việt Nam, là niềm tự hào của võ thuật nước nhà, sở hữu bảng thành tích thi đấu ấn tượng, tham gia nhiều đấu trường trong nước và khu vực châu Á.

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về lý do tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Nguyễn Trần Duy Nhất nói anh muốn được vượt qua những thử thách trong cuộc chơi âm nhạc. Ngoài ra, vợ cũng động viên võ sĩ sinh năm 1989 có thêm nhiều trải nghiệm mới.

"Giọng hát tôi chắc chắn không tốt như các ca sĩ gạo cội, nhưng thông qua sự nỗ lực và cố gắng, tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận Nguyễn Trần Duy Nhất ở một hình ảnh mới hơn", anh cho hay.

Nguyễn Trần Duy Nhất cũng háo hức khi sắp được đứng chung sân khấu với nhiều giọng ca yêu thích. Bên cạnh việc luyện giọng, võ sĩ cũng nỗ lực tập nhảy để làm sao trình diễn đúng điệu, đẹp mắt.

"Tôi đang nỗ lực tập luyện ca hát và vũ đạo từng ngày vì nó rất khác với khi thi đấu trên võ đài. Tôi hoạt động ở lĩnh vực thể thao, nên việc ghi tên tham gia show âm nhạc chắc hẳn sẽ tạo nên những ý kiến trái chiều. Có thể người ta nói rằng tôi không còn nhiều thời gian tập luyện thi đấu, lo ngại thành tích không tốt.

Tuy nhiên, lý do thực sự tôi mong muốn khi tham gia show là được truyền cảm hứng nhiều hơn về võ thuật, mong muốn tinh thần võ thuật sẽ lan rộng đến mọi người nhiều hơn", anh bộc bạch.

Đăng Khôi trở lại sân khấu ca hát sau nhiều năm vắng bóng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca sĩ Đăng Khôi cũng là cái tên được quan tâm trong danh sách nghệ sĩ có mặt tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Nhiều năm qua, Đăng Khôi vắng bóng trên thị trường âm nhạc vì một số lý do sức khỏe.

Gần đây, niềm đam mê thôi thúc anh trở lại sân khấu. Giọng ca Cô bé mùa đông khá lo lắng khi vắng bóng lâu năm dẫn tới phong độ trình diễn sụt giảm. Tuy nhiên, anh quyết tâm cao khi tham gia show thực tế về âm nhạc. Anh tâm sự bản thân đã tích cực rèn luyện ca hát, vũ đạo, đi luyện thanh 6 buổi/tuần.

Chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 (tên tiếng Anh: Call me by fire Vietnam) được mua bản quyền từ MangoTV (Trung Quốc) với chương trình gốc là Call me by fire, dự kiến phát sóng lúc 20h trên VTV3, bắt đầu từ tháng 6.

Tính đến hiện tại, 22 "anh tài" đã lộ diện, bao gồm: Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Tự Long, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, Trọng Hiếu.

Một chương trình khác mang tên Anh trai say hi được cho là "đối thủ trực tiếp" của Anh trai vượt ngàn chông gai cũng gây chú ý khi liên tục công bố dàn nghệ sĩ tham gia khiến các fan "đứng ngồi không yên". Đây là hai chương trình do hai nhà sản xuất khác nhau nhưng lại có tên gọi khá giống nhau, cùng quy tụ nhiều nghệ sĩ nam và cùng lên sóng vào tháng 6.

Nhận định về sự cạnh tranh này, nhà sản xuất chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai từng nêu quan điểm: "Cạnh tranh cũng rất tốt nhưng chúng tôi chỉ mong các nhà sản xuất hãy tạo ra những chương trình thật hay để cống hiến cho khán giả những thông điệp thật tích cực. Sự so sánh hay cạnh tranh dù có hay không thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm ra một chương trình xuất sắc nhất".