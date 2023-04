Kích động bạo lực học đường, nữ sinh viên bị công an triệu tập

Ngày 21/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An), đơn vị đã triệu tập một nữ sinh viên về hành vi đăng tải thông tin kích động bạo lực học đường trên mạng xã hội.

Trước đó, em L.T.T. (19 tuổi, hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng ở thành phố Vinh, Nghệ An) đăng tải hình ảnh hai nữ sinh đánh nhau kèm nội dung cho rằng, học sinh đánh nhau nhưng không ai ra can ngăn. Tại phần bình luận bài viết, L.T.T. đăng tải clip liên quan đến ảnh được nhắc tới ở trên.

Cơ quan an ninh điều tra làm việc với nữ sinh L.T.T. (Ảnh: Bá Trí).

Bài viết này sau đó được nhiều người dùng Facebook vào bình luận tiêu cực và chia sẻ.

Ngoài ra, L.T.T. còn đăng tải nội dung chưa xác thực, kích động bạo lực liên quan vụ việc một nữ sinh lớp 10 tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, L.T.T. khai nhận đăng tải các bài viết nói trên với nội dung "câu view" để tăng tương tác trên mạng xã hội. Được tuyên truyền, nữ sinh này nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, gỡ các bài viết đã đăng tải, đồng thời chia sẻ thông tin đính chính và cam kết không tái phạm.

Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, có nhiều đối tượng lợi dụng sự việc nữ sinh Trường chuyên Đại học Vinh tự tử để thành lập các hội, nhóm lan truyền hình ảnh, thông tin kích động bạo lực học đường, suy diễn tình hình, tấn công cá nhân khiến sự việc diễn biến theo chiều hướng phức tạp, gây dư luận xấu, phức tạp về an ninh, trật tự và có dấu hiệu trục lợi.

Lợi dụng vụ việc nữ sinh lớp 10 tự tử, người dùng Facebook kêu gọi góp tiền để thuê thầy "yểm bùa" bạn cùng lớp bị cho là có hành vi bạo lực đối với em N. (Ảnh: L.N).

Như Dân trí thông tin, ngày 15/4, nữ sinh N.T.Y.N. (lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, thuộc Trường đại học Vinh, Nghệ An) được phát hiện tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ. Sau cái chết của nữ sinh này, nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng em là nạn nhân của bạo lực học đường. Nhiều người dùng Facebook quy kết một số nữ sinh học cùng lớp là người đã gây áp lực tinh thần khiến em N. đi đến lựa chọn đau lòng này.

Trong vài ngày qua, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh, giáo viên chủ nhiệm lớp em N. liên tiếp bị một số đối tượng lạ gọi điện, nhắn tin đe dọa giết. Nhà riêng một số nữ sinh bị cho là có liên quan đến cái chết của em N. cũng bị ném chất bẩn, bị một số đối tượng đến quay phim, chụp ảnh hoặc chụp, dẫn link trang mạng xã hội cá nhân lên các hội nhóm...

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, kích động bạo lực, gây mất an ninh, trật tự.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng không gian mạng đăng thông tin sai sự thật, kích động bạo lực học đường.