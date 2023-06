Hơn 1 triệu thí sinh làm bài môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hơn 11.000 thí sinh chưa làm thủ tục ngày đầu

Sáng nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn từ 7h35, thời gian làm bài 120 phút.

Chiều cùng ngày, thí sinh sẽ làm bài thi môn toán, với thời gian 90 phút, thời gian làm bài từ 14h30.

Ngày 29/6, thí sinh làm bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH), bắt đầu từ lúc 7h35.

Chiều cùng ngày, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ (thời lượng 60 phút), thời gian làm bài từ 14h30.

Hơn 11.000 thí sinh chưa làm thủ tục đăng ký dự thi trong ngày đầu tiên (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được tổ chức từ 27-30/6. Ngày 27/6, thí sinh làm thủ tục dự thi, từ 28-29/6 thi chính thức và ngày 30/6 dự phòng. Đây được xem là kỳ thi khốc liệt nhất hiện nay.

Năm 2023, có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, ở 63 hội đồng, 2.272 điểm thi và hơn 43.000 phòng thi, khoảng 250.000 người tham gia công tác tổ chức thi.

Bộ GD&ĐT cũng huy động gần 8.000 cán bộ, viên chức các cơ sở giáo dục đại học để tổ chức 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ và 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi tại 63 sở GD&ĐT.

Cùng đó, Bộ thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại 20 địa phương.

Báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo thi Quốc gia, tính đến 18h ngày 27/6, hơn 1 triệu thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 98,86% so với số đăng ký dự thi.

Hết ngày 27/6, hơn 11.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 1,14% so với số đăng ký dự thi.

Các hội đồng thi đã thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi thuận lợi; phổ biến quy chế đầy đủ; giúp đỡ thí sinh sửa chữa các sai sót trong quá trình đăng ký dự thi.

Các hội đồng đã hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi (Ảnh: Hải Long).

Cẩn trọng với các lỗi bị đình chỉ

Hà Nội và TPHCM, hai địa phương có số thí sinh nhiều nhất cả nước đã sẵn sàng các điều kiện để tổ chức kỳ thi.

Năm nay, Hà Nội có 102.095 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi, trong đó có 88.831 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục THPT (3.361 thí sinh tự do); 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Hà Nội dự kiến bố trí 189 điểm thi với 4.263 phòng thi; điều động 14.907 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 27/6, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Hà Nội năm 2023 Vũ Thu Hà đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại nhiều điểm thi trên địa bàn.

Bà Vũ Thu Hà đánh giá các điểm thi ở Hà Nội đã quan tâm đến cơ sở vật chất, đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT về chuyên môn, công tác tổ chức.

Cùng với đó lưu ý các đơn vị quan tâm đến các thí sinh đặc biệt như thí sinh cao tuổi, thí sinh đang mang bầu, hỗ trợ nhưng cũng phải đảm bảo quy chế, cần có báo cáo để có phương án triển khai.

Tại TPHCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được chuẩn bị chu đáo. Toàn thành phố có 156 điểm thi sẵn sàng cho 3 ngày diễn ra kỳ thi.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023 ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Công an TPHCM được huy động, phối hợp để bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi; bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi và tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch.

Theo quy chế, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu vi phạm lỗi như: Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ.

Thí sinh đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi.

Những em có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ cũng bị đình chỉ thi.

Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó.

Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó.

Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện thì trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

Cán bộ chấm thi sẽ cho điểm 0 đối với các bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.