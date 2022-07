Hôm nay, Nhà khoa học Nobel Vật lý 2016 có bài giảng đại chúng tại Hà Nội

Bài giảng này nhằm hưởng ứng Nghị quyết của Liên hợp quốc "Kỷ niệm năm 2022 là năm quốc tế Khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững".

Giáo sư Duncan Haldane - Nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 2016.

Bài giảng đại chúng có chủ đề: "Topological Quantum Matter, Entanglement, and the Second Quantum Revolution" (tạm dịch Tôpô lượng tử, sự vướng mắc và cách mạng lượng tử lần thứ 2)

GS. Duncan Haldane sinh ra ở thành phố London, Anh. Ông nhận bằng tiến sĩ tại trường Đại học Cambridge và bắt đầu làm việc tại trường Đại học Princeton từ năm 1990. Ông nhận giải thưởng Nobel Vật lý 2016 cùng với hai nhà khoa học khác, David Thouless đến từ Đại học Washington và J.Michael Kosterlitz, trường Đại học Brown cho những phát hiện về sự chuyển hóa kỳ lạ của vật chất.

Bằng cách sử dụng các khái niệm hình học tô pô, một nhánh của toán học, các nhà khoa học đã nghiên cứu các trạng thái khác thường của vật chất, chẳng hạn như các chất siêu dẫn, siêu lỏng hoặc màng mỏng từ tính. Thành công của các nghiên cứu mới này cho phép đạt được những bước tiến lớn trong việc tìm hiểu bí mật của vật chất và mở ra một viễn cảnh khám phá phát minh vật liệu mới trong lĩnh vực điện tử và khoa học vật liệu.

"Nhờ công trình tiên phong của họ, giờ đây người ta sẽ đi tìm các trạng thái mới và khác thường của vật chất. Nhiều người hy vọng về ứng dụng trong tương lai ở cả ngành khoa học vật liệu và điện tử học." - theo tuyên bố của Viện Khoa học hoàng gia Thụy Điển.

GS. Jean-Marc Lavest, Hiệu trưởng chính USTH cho biết: "USTH là một trường đại học quốc tế, đang từng bước xây dựng mạng lưới chuyên gia của mình tại Việt Nam và mở rộng ra ngoài khu vực ASEAN. Việc đón tiếp một giáo sư đạt giải Nobel tại USTH là một vinh dự lớn và đây cũng là lần đầu tiên nhà trường có được vinh dự này.

Việc chào đón Giáo sư Duncane Haldane đến thực hiện bài giảng đại chúng tại USTH cũng để gửi gắm tới các bạn trẻ một thông điệp rằng khoa học cơ bản là nền tảng của các cuộc cách mạng công nghệ lớn Liên hợp quốc đã tuyên bố 2022 là năm khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững; chúng ta hãy tin tưởng rằng những chia sẻ của Giáo sư Haldane sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ nhà khoa học mới. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Giáo sư Trần Thanh Vân, người khởi xướng ý tưởng sự kiện này".

Trước đó, chiều 13/7, tại Trường ĐH Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Giáo sư Duncan Haldane đã có buổi nói chuyện, giao lưu với học sinh, sinh viên, công chúng yêu khoa học tại Bình Định.

Tại buổi nói chuyện, Giáo sư Duncan Haldane chủ yếu xoay các chủ đề về vật lý lượng tử Tupo, vướng víu lượng tử và cuộc cách mạng lượng tử lần thứ 2; những ứng dụng thực tiễn của khoa học lượng tử đối với đời sống con người.

Đặc biệt, Giáo sư Duncan Haldane chia sẻ con đường đến giải thưởng Nhà Nobel Vật lý năm 2016, qua đó khích lệ học sinh, sinh viên, công chúng đến với nghiên cứu khoa học.