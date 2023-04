Hoàn cảnh khó khăn "mài giũa" ước mơ sáng đẹp của nhiều sinh viên

Vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực chạm đến ước mơ

Đào Thanh Tâm (sinh viên năm 3, Trường Đại học Kiến Trúc TPHCM) làm gia sư dạy thêm tiếng Pháp, toán Pháp tuần 3 buổi và làm hướng dẫn viên du lịch Pháp - Việt mỗi khi có thời gian rảnh và cuối tuần… để đỡ đần giúp mẹ một phần chi phí học tập, sinh hoạt. Sau khi ba qua đời vì đột quỵ, mẹ của Thanh Tâm trở thành trụ cột gia đình, nuôi hai con và ông bà nội đã ngoài 80.

Ở giai đoạn thực hiện đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc Cảnh quan, Lão Thị Giang (sinh viên năm 5, Trường Đại học Kiến Trúc) cũng gặp áp lực về kinh phí cho những chuyến đi khảo sát ở tỉnh, hoạt động in ấn, làm mô hình, trang bị máy tính...

Giang chia sẻ: "Nhiều năm qua, em cũng đã cố gắng đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Ngoài các công việc thông thường, em còn thường xuyên tham gia các cuộc thi để tìm kiếm cơ hội trang trải thêm". Cô gái nhỏ nhắn luôn tự nhủ phải cố gắng hoàn thành đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhất, không phụ lòng thầy cô và cha mẹ.

Lê Trọng Tín (sinh viên năm 4, Trường Đại học Bách Khoa) chia sẻ: "Bố mất sớm vì tai nạn giao thông, thương mẹ vất vả một mình nuôi hai con ăn học, ngay từ năm nhất, em đã đi dạy thêm, đồng thời cố gắng đạt kết quả học tập tốt với hy vọng có thể nhận thêm học bổng, san sẻ gánh nặng tài chính với gia đình". Hiện tại, dù cố gắng duy trì việc dạy thêm nhưng tiền lương dần không còn đủ để Tín chi trả cho cả sinh hoạt phí lẫn học phí ngày càng cao.

Hoài bão cống hiến, góp sức xây dựng các giá trị bền vững cho cộng đồng

Dù hoàn cảnh khó khăn, luôn phải nỗ lực không ngơi nghỉ nhưng có thể nhìn thấy điểm chung ở các bạn sinh viên là tinh thần trách nhiệm, ước mơ thành công và đam mê đóng góp cho xã hội từ những thành tựu của bản thân.

Với Đào Thanh Tâm, dù phải linh hoạt sắp xếp thời gian cho cả việc học lẫn làm thêm nhưng bạn vẫn quan tâm đến các dự án xã hội giúp đỡ cộng đồng, giảm thiểu biến đổi khí hậu tại địa phương, từ đó liên kết với lĩnh vực mình đang học.

Nhờ kiến thức tích lũy sau các đợt tập huấn về năng lượng bền vững, Thanh Tâm đã sáng lập dự án thanh niên mang tên "Kiến Eco" - 1 trong 8 nhóm đạt giải trong cuộc thi "Sáng kiến Thanh niên về chuyển dịch năng lượng - đảm bảo công bằng xã hội" do Friedrich-Ebert-Stiftung tổ chức, với sự đồng hành của Viện IKI và BMU (Đức) vào tháng 9/2022.

Ngoài ra, Thanh Tâm tham gia rất nhiều cuộc thi, chương trình liên quan đến sáng kiến xanh, phát triển bền vững khác trong thời gian học đại học. "Với kinh nghiệm đã và đang tích lũy, em mong có thể làm gì đó thiết thực giúp mọi người trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở Đồng bằng sông Cửu Long, quê hương em", Thanh Tâm cho biết.

Lão Thị Giang chia sẻ: "Em hy vọng những dự án mà em thiết kế sẽ kết nối hài hòa con người và thiên nhiên hơn, tạo ra mối quan hệ chặt chẽ. Từ đó, mọi người sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường trước tình trạng suy giảm hệ sinh thái, biến đổi khí hậu và phát triển không bền vững".

Còn Trọng Tín quyết học cao hơn nữa để có thể phát triển thêm các nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, đem lại giá trị to lớn cho cộng đồng. Tín đang thực hiện luận văn nghiên cứu các tính chất của một loại dược chất và ứng dụng, nâng cao hiệu quả của nó khi sử dụng. Tín đặt kỳ vọng kết quả nghiên cứu có thể góp phần cải thiện sức khỏe con người trong tương lai.

Với những cố gắng của mình, vừa qua, Trọng Tính cùng các bạn sinh viên vượt khó, học giỏi khác đã được tiếp sức bởi học bổng Swing for Dreams của Tập đoàn Nam Long (Ảnh: Nam Long).

Với nỗ lực không ngừng, vượt lên hoàn cảnh cùng câu chuyện ước mơ giàu nhân văn, Thanh Tâm, Trọng Tín, Lão Thị Giang cũng chính là 3 trong số 64 gương mặt sinh viên nhận học bổng Swing For Dreams lần thứ 14 của Tập đoàn Nam Long năm nay. Chính các bạn đã và đang tự bước đi trên con đường chinh phục tương lai của mình, tự tạo ra cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức… như Nam Long biết đến và tạo thêm điều kiện để các bạn chuẩn bị cho chặng đường đầy hứa hẹn sắp tới, góp thêm những giá trị tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội.

"Swing for Dreams" là chương trình học bổng thường niên do Tập đoàn Nam Long khởi xướng từ năm 2009, được sự đóng góp của các doanh nghiệp và doanh nhân thông qua giải Golf "Nam Long Friendship Golf Tournament" nhằm nâng đỡ ước mơ đến giảng đường dành cho sinh viên tài năng, vượt khó, có hoài bão cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Trải qua 14 năm, học bổng Swing for Dreams luôn là nguồn hỗ trợ tài chính kịp thời, tiếp thêm động lực, khích lệ tinh thần cho các bạn trẻ kiên cường theo đuổi ước mơ, kiến tạo tương lai đầy hứa hẹn cho chính bản thân mình và cho mọi người. Năm 2023, Nam Long tiếp tục mang đến 64 học bổng với tổng giá trị 640 triệu đồng.