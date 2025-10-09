Yến Nhi bất ngờ lội ngược dòng, có khả năng vào top 20

Phần bình chọn Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia) là một trong những hoạt động bên lề thú vị và thu hút sự quan tâm đặc biệt ở các mùa giải Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International).

Phần bình chọn này sẽ lần lượt trải qua các thứ hạng top 20, top 10, top 5, top 2 và cuối cùng chọn ra người chiến thắng. Người được vinh danh trong hạng mục Country's Power of the Year sẽ có cơ hội vào thẳng top 20 trước chung kết.

Yến Nhi đang nằm trong top 3 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất tại hạng mục Country's Power of the Year của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Trong các mùa giải trước, đại diện Việt Nam thường góp mặt trong top 20 của phần bình chọn Country's Power of the Year. Trong đó, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân của Việt Nam từng vào thẳng top 20 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 nhờ chiến thắng ở phần bình chọn này.

Theo quy định của Ban tổ chức, người hâm mộ được phép thả tim trên ảnh của thí sinh đăng tải trên trang Facebook và Instagram của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Thí sinh có lượt thích nhiều nhất sẽ giành chiến thắng ở phần thi này.

Tính tới sáng 9/10, Yến Nhi - đại diện Việt Nam - đang nằm trong nhóm thí sinh có lượt bình chọn cao nhất ở hạng mục Country's Power of the Year. Cô thu về hơn 60.000 lượt thích trên Facebook.

Dẫn đầu bảng xếp hạng đang là người đẹp Philippines với 131.000 lượt thích, xếp sau là người đẹp Thái Lan với gần 73.000 lượt thích. Vòng 1 của phần bình chọn Country's Power of the Year sẽ kết thúc vào tối 9/10.

Ở hạng mục bình chọn Miss popular vote, Yến Nhi thu về 1% bình chọn từ khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Tính tới sáng 9/10, trên bảng xếp hạng Miss popular vote (Thí sinh được yêu thích), Yến Nhi đã nhận được 1% bình chọn từ khán giả theo dõi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Tuy nhiên, con số này không giúp người đẹp Việt Nam có mặt trong top 10 của Miss popular vote. Đây là phần bình chọn mất phí. Người chiến thắng ở phần thi này sẽ có cơ hội vào thẳng top 10 cuộc thi năm nay trước đêm chung kết.

Dù đối mặt nhiều áp lực, Yến Nhi vẫn giữ tinh thần tích cực, nỗ lực thể hiện trong các hoạt động bên lề cuộc thi. Trên trang cá nhân, cô liên tục đăng tải hình ảnh tại cuộc thi nhưng dừng việc livestream (phát sóng trực tuyến).

Trước đó, ngày 5/10, Yến Nhi từng đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả vì những phát ngôn chưa trọn vẹn, bày tỏ mong muốn được công chúng thấu hiểu và tiếp tục ủng hộ trong hành trình sắp tới.

Tối 7/10, cô cùng hơn 70 thí sinh diện trang phục truyền thống Thái Lan tham gia sự kiện trình diễn thời trang, gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin.

Yến Nhi sẽ tham gia phần thi Trình diễn áo tắm trong ngày 9/10 (Ảnh: MGI).

Ngày 8/10, đại diện Việt Nam tham gia ghi hình cho hoạt động ngoài trời của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 cùng các thí sinh khác. Tại đây, Yến Nhi tạo dáng trẻ trung với trang phục áo tắm.

Sáng 9/10, Yến Nhi bước vào phần thi Trình diễn áo tắm cùng 76 thí sinh khác. Sau đó, cô tiếp tục trải qua các phần thi phụ như: Trình diễn trang phục dân tộc và Phỏng vấn kín trước khi bước vào bán kết ngày 15/10 và chung kết diễn ra tối 18/10 tại Bangkok (Thái Lan).

Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004) đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 hồi trung tuần tháng 9 vừa rồi. Cô có 2 tuần chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Trước khi trở thành hoa hậu, Yến Nhi là người mẫu ảnh, từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang và giành ngôi á quân tại một cuộc thi ảnh. Người đẹp 21 tuổi sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 81-64-92cm.

Yến Nhi hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành, Đại học Văn Hiến (TPHCM).