Xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, Xoài Non từng phải nghỉ học để bươn chải mưu sinh. Sau này, cuộc sống của cô khấm khá hơn. Nhờ danh tiếng và nhan sắc, Xoài Non tham gia một số hoạt động showbiz. Ngoài làm mẫu ảnh, đóng MV, tham gia show truyền hình thực tế, cô cũng lấn sân phim ảnh. Bộ phim gần nhất có sự tham gia của Xoài Non là "Bếp trưởng tới", ra mắt năm 2022.