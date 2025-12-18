Vương phi Kate được tôn vinh là "biểu tượng thời trang vĩnh cửu" ở nước Anh

Theo thông tin từ tạp chí Vogue UK, Vương phi Kate của Vương quốc Anh là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong danh sách “50 Best Dressed Brits of 2025” (50 người Anh mặc đẹp nhất năm 2025) do tạp chí thời trang hàng đầu nước Anh bình chọn.

Đáng chú ý, cô được xếp vào nhóm “The Eternal influencers” - những biểu tượng phong cách có ảnh hưởng lâu dài, định hình thẩm mỹ thời trang của công chúng Anh qua nhiều năm.

Phong cách thời trang thanh lịch, tinh tế của Vương phi Kate (Ảnh: Getty).

Vogue UK đánh giá, phong cách của Vương phi Kate không chỉ nằm ở vẻ ngoài chỉn chu hay những bộ trang phục phù hợp nghi lễ Hoàng gia, mà còn ở khả năng tạo nên các khoảnh khắc thời trang mang tính biểu tượng.

Từ áo khoác dáng dài, váy liền cổ điển cho đến những thiết kế dạ hội trong các yến tiệc cấp nhà nước, Kate luôn giữ được sự cân bằng giữa tính truyền thống, sự hiện đại và tinh thần tiết chế đặc trưng của Hoàng gia Anh.

Theo đó, ban biên tập Vogue nhận định nhóm “Eternal influencers” là những nhân vật đã và đang ảnh hưởng đến cách người Anh nhìn nhận, lựa chọn và cảm nhận về thời trang, không chỉ trong một mùa mốt mà xuyên suốt nhiều năm.

Việc Vương phi Kate góp mặt cùng các biểu tượng như Alexa Chung, Sienna Miller, Kate Moss, Naomi Campbell hay Victoria Beckham cho thấy vị thế đặc biệt của cô trong bản đồ thời trang đương đại.

Trong nhiều trường hợp, Vương phi Kate đều xuất hiện xinh đẹp, nổi bật (Ảnh: Getty).

Ở tuổi ngoài 40, Vương phi Kate vẫn duy trì sức hút bền bỉ nhờ chiến lược xây dựng hình ảnh thông minh. Cô thường xuyên tái sử dụng trang phục, ưu ái các nhà thiết kế của nước Anh và khéo léo điều chỉnh phong cách theo từng hoàn cảnh xuất hiện.

Chính sự nhất quán, tinh tế và gần gũi đó giúp Kate trở thành hình mẫu thời trang được công chúng yêu mến, đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực tới ngành công nghiệp thời trang nội địa.

Với danh hiệu “người có sức ảnh hưởng thời trang vĩnh cửu” mà Vogue UK dành tặng, Vương phi Kate tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt của mình, không chỉ là một thành viên Hoàng gia Anh, mà còn là nhân vật định hình phong cách, truyền cảm hứng mặc đẹp bền vững cho nhiều thế hệ.