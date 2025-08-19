Hai hộ dân phải dời đi để gia đình Vương phi Kate dọn đến dinh thự mới

Thân vương William và Vương phi Kate đang chuẩn bị chuyển đến ngôi nhà mới của họ ở công viên Windsor Great, nước Anh.

Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh và sự riêng tư, hai gia đình khác đang sống gần đó đã phải rời khỏi nơi ở của mình, gây ra những phản ứng trái chiều.

Gia đình của Thân vương William và Vương phi Kate (Ảnh: Getty).

Thân vương William, Vương phi Kate và 3 người con (Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi)) đang trong quá trình chuyển nhà từ dinh thự 4 phòng ngủ Adelaide Cottage đến dinh thự 8 phòng ngủ Forest Lodge. Dự kiến, gia đình Hoàng gia Anh sẽ bắt đầu sống ở ngôi nhà mới vào cuối năm nay.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, 2 hộ gia đình đang sống tại các căn nhà gần đó đã được yêu cầu dọn đi.

Theo một nguồn tin thân cận với Hoàng gia Anh được tờ Daily Mail và People trích dẫn, 2 gia đình trên được yêu cầu rời đi vì lý do an ninh. Các căn nhà này, vốn là chuồng ngựa cũ được cải tạo và cho thuê, nhưng nằm rất gần Forest Lodge.

Một nguồn tin nội bộ cho biết: "Những người phụ trách an ninh sẽ không muốn bất kỳ ai ở trong những căn nhà gần kề với các thành viên Hoàng gia".

Mặc dù bất ngờ trước yêu cầu này, các gia đình được nhắc đến đã đồng ý chuyển đi và được sắp xếp đến những căn nhà khác có điều kiện tương tự hoặc tốt hơn ngay trong khuôn viên của công viên Windsor Great.

Theo thông tin từ cung điện Kensington, không có thông báo trục xuất nào được đưa ra.

Ngoài việc di dời 2 hộ dân, các biện pháp an ninh khác cũng đang được triển khai để chuẩn bị cho quá trình chuyển nhà của gia đình Hoàng gia xứ Wales, bao gồm việc trồng những hàng cây mới với tác dụng che chắn, đảm bảo sự riêng tư tại Forest Lodge.

Ngôi nhà mới của gia đình Hoàng gia xứ Wales tọa lạc tại công viên Windsor Great (Ảnh: Getty).

Forest Lodge được xây dựng từ những năm 1770 và có giá trị ước tính khoảng 21 triệu USD.

Được biết, Thân vương William và Vương phi Kate sẽ tự chi trả chi phí cải tạo và thuê lại dinh thự, không sử dụng tiền thuế của người dân.

Dinh thự này có 8 phòng ngủ, 6 phòng tắm và 1 sân tennis, lớn hơn đáng kể so với Adelaide Cottage.

Cặp đôi hy vọng đây sẽ là "một khởi đầu mới" sau những khó khăn đã xảy ra từ khi họ chuyển đến Adelaide Cottage 3 năm trước, bao gồm sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II và cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư của Vương phi Kate.

Việc chuyển đến Forest Lodge cho thấy Thân vương William và Vương phi Kate mong muốn có một cuộc sống gia đình bình thường, gần gũi hơn với con cái. Dinh thự chỉ cách trường học của 3 người con vài dặm và cách nhà bố mẹ Vương phi Kate khoảng 30 phút lái xe.

Một nguồn tin từ cung điện Kensington xác nhận: "Gia đình Hoàng gia xứ Wales sẽ chuyển đến sinh sống vào cuối năm nay". Họ cũng cho biết cặp đôi sẽ không có nhân viên ở cùng trong dinh thự mới, nhằm duy trì sự riêng tư tối đa cho các con.

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, Thân vương William và Vương phi Kate có kế hoạch biến Forest Lodge thành nơi ở chính ngay cả khi Thân vương William lên ngôi. Điều này có thể sẽ phá vỡ truyền thống hàng trăm năm của Hoàng gia Anh, vốn coi cung điện Buckingham là nơi ở và làm việc chính của các vị vua.

Tuy nhiên, một số ý kiến đã bày tỏ sự hoài nghi về việc Forest Lodge có thể trở thành ngôi nhà vĩnh viễn của cặp đôi Hoàng gia. Một nguồn tin bình luận trên tờ Daily Mail: "Làm sao nơi đây có thể là ngôi nhà vĩnh viễn của Thân vương William? Nó không đủ hoành tráng cho một vị vua tương lai".