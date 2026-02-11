“Vua nhạc pop” Michael Jackson được nhắc đến thế nào trong Hồ sơ Epstein?

Một số bức ảnh cho thấy Epstein chụp cùng các ngôi sao nói trên, song bối cảnh cụ thể của các cuộc gặp này không được làm rõ. Theo các tài liệu được công bố, tên của Michael Jackson chủ yếu xuất hiện trong danh sách liên hệ hoặc các cuộc gặp gỡ mang tính xã giao trong giới giải trí.

Hình ảnh Michael Jackson trong Hồ sơ Epstein (Ảnh: Fox).

Đến nay, không có bằng chứng cho thấy “vua nhạc pop” Michael Jackson bị điều tra, bị buộc tội hay có liên quan đến các hoạt động phạm tội trong mạng lưới của Epstein.

Các chuyên gia pháp lý cũng lưu ý rằng việc một cá nhân xuất hiện trong hồ sơ hoặc danh sách liên hệ của Epstein không đồng nghĩa với việc người đó có dính líu đến hành vi phạm pháp. Michael Jackson đã qua đời vào năm 2009, trong khi vụ bê bối Epstein bị phanh phui nhiều năm sau đó.

Những tranh cãi xoay quanh đời tư “vua nhạc pop”

Trước đó, Michael Jackson từng đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em. Tuy nhiên, các vụ việc này tách biệt với hồ sơ Epstein. Trong phiên tòa năm 2005, ông từng bị truy tố 14 tội danh nhưng sau 4 tháng xét xử đã được tuyên trắng án toàn bộ.

Gần đây, các tranh cãi liên quan đến đời tư của Jackson tiếp tục được nhắc lại khi loạt phim tài liệu 4 tập The Trial của Channel 4 (Anh) phát sóng trong tháng 2, hé lộ một số đoạn băng ghi âm chưa từng công bố.

Michael Jackson từng bị điều tra bởi những cáo buộc xâm hại trẻ em trước khi qua đời (Ảnh: Getty).

Theo New York Post, một đoạn ghi âm cho thấy Jackson nói về sự gắn bó đặc biệt với trẻ em, trong đó có phát ngôn gây tranh cãi rằng nếu bị cấm gặp trẻ em, ông “không còn muốn sống”.

Trailer phim cũng trích dẫn phát biểu của Jackson: “Trẻ con chỉ muốn chạm vào và ôm tôi thôi” và “Đôi khi điều đó khiến tôi gặp rắc rối”. Một số nguồn tin nhận định cách ông bàn luận về trẻ em là “đáng lo ngại”, nhất là khi đặt trong bối cảnh các cáo buộc từng nhằm vào ông.

Loạt phim đồng thời nhắc lại việc Jackson thừa nhận từng cho phép trẻ em đến ở tại trang trại Neverland và ngủ chung giường mà không có cha mẹ giám sát, đây là chi tiết gây tranh cãi suốt nhiều năm.

Cựu cố vấn quan hệ công chúng của ông, Vincent Amen, xuất hiện trong chương trình và cho rằng đã tồn tại một “sự che đậy kéo dài nhiều năm” quanh các cáo buộc. Tuy nhiên, trong phiên tòa năm 2005, công tố viên bang California đã không thể chứng minh được các cáo buộc đối với nam nghệ sĩ.

Michael Jackson qua đời vào năm 2009 (Ảnh: News).

Gia đình Jackson luôn phủ nhận mọi cáo buộc. Ba người con của ông - Prince, Paris và Bigi - nhiều lần khẳng định cha là người yêu thương gia đình. Michael Jackson qua đời năm 2009 do sốc thuốc gây mê theo toa và chỉ một thời gian ngắn trước khi thực hiện chuyến lưu diễn hoành tráng của mình.

Tiếp tục cáo buộc Michael Jackson xâm hại

Tháng 1 vừa qua, 4 anh chị em trong gia đình Cascio vừa xuất hiện tại Tòa án Los Angeles (Mỹ) trong phiên điều trần liên quan đến cáo buộc từng bị “vua nhạc pop” Michael Jackson lạm dụng tình dục khi còn nhỏ.

Nhiều năm qua, gia đình Cascio được biết tới là những người bạn thân thiết lâu năm của Michael Jackson, thường xuyên hỗ trợ và cho ông nơi trú ẩn tại New Jersey (Mỹ), đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn. Mối quan hệ này từng gây tranh cãi về sự gần gũi quá mức.

Theo đơn kiện, các nguyên đơn cho biết họ từng sống và có thời gian thân cận với Michael Jackson trong những năm thơ ấu. Trước đây, nhóm này từng công khai bảo vệ cố ca sĩ trước các cáo buộc xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, sau khi loạt phim tài liệu Leaving Neverland phát hành năm 2019, họ thay đổi lập trường, cho rằng bản thân từng bị thao túng, dụ dỗ và xâm hại.

Michael Jackson bị Gavin Arvizo (trái) cáo buộc quấy rối tình dục (Ảnh: ITV).

Gia đình Cascio được cho là từng đạt một thỏa thuận dàn xếp bí mật với phía Michael Jackson. Theo nội dung thỏa thuận, họ nhận một khoản tiền để đổi lấy việc không khởi kiện công khai, đồng thời mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết thông qua hình thức trọng tài kín.

Phía quản lý di sản của Michael Jackson phản đối việc các anh chị em Cascio tái khởi kiện, cho rằng động thái này vi phạm thỏa thuận đã ký. Đại diện pháp lý của cố nghệ sĩ khẳng định các cáo buộc lạm dụng là không có cơ sở và cho rằng gia đình Cascio đang tìm cách tống tiền.

Luật sư của phía Michael Jackson tuyên bố: “Đây là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi thực tế rằng phía nguyên đơn đã đưa ra yêu cầu mang tính tống tiền lên tới 213 triệu USD - con số hiện nằm trong đơn kiện tống tiền của thân chủ chúng tôi”.

Ở chiều ngược lại, đại diện gia đình Cascio cho rằng các thân chủ của họ bị ép buộc ký thỏa thuận vào năm 2020. Luật sư lập luận rằng không thể sử dụng một thỏa thuận dân sự để che giấu các hành vi xâm hại trẻ em, đồng thời đề nghị tòa án tuyên bố thỏa thuận vô hiệu để vụ việc được đưa ra xét xử công khai. Phía nguyên đơn khẳng định đang nắm giữ các bằng chứng có thể chứng minh cáo buộc.

Thẩm phán hiện chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, theo nguồn tin tại phiên điều trần, tòa án đang khuyến khích các bên tuân thủ thỏa thuận đã ký và tiếp tục giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 5/3.

Di sản vĩ đại và sức hút từ dự án phim tiểu sử

Bất chấp những tranh cãi về đời tư, Michael Jackson vẫn là một cái tên thu hút truyền thông và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng dù ông đã qua đời từ lâu. Năm nay, bộ phim tiểu sử Michael dự kiến ra mắt, tái hiện cuộc đời và di sản của “ông hoàng nhạc pop”. Phim do Antoine Fuqua đạo diễn, kịch bản của John Logan và được sản xuất bởi Graham King. Vai Michael Jackson do Jaafar Jackson - cháu trai của ông - đảm nhận.

Bộ phim tiểu sử "Michael" sẽ ra mắt vào năm nay và hứa hẹn là bom tấn điện ảnh (Ảnh: Lionsgate).

Theo thống kê của Lionsgate và Wave Matrix, video giới thiệu phim đạt 116,2 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ đầu tiên, trở thành "video giới thiệu phim có lượt xem 24 giờ lớn nhất trong lịch sử hãng Lionsgate" và cao nhất trong dòng phim tiểu sử âm nhạc từ trước đến nay.

Sự kết hợp giữa di sản của Michael Jackson, ê-kíp sản xuất tên tuổi và tiền lệ thành công của các tác phẩm cùng thể loại khiến Michael trở thành một trong những dự án được theo dõi sát sao nhất của mùa phim năm nay.

Michael Jackson (1958-2009) được xem là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Ông bắt đầu sự nghiệp từ năm 5 tuổi cùng nhóm Jackson Five trước khi đạt đỉnh cao solo với album Thriller (1982) - tác phẩm được ghi nhận là album bán chạy nhất mọi thời đại.

Với 13 giải Grammy cùng nhiều kỷ lục Guinness, ông góp phần thay đổi diện mạo nhạc pop hiện đại và phá vỡ nhiều rào cản văn hóa trên truyền hình âm nhạc. Dù đời tư nhiều tranh cãi, vai trò của Michael Jackson trong việc định hình âm nhạc đại chúng cuối thế kỷ 20 vẫn được giới chuyên môn thừa nhận.

Thời điểm qua đời vào năm 2009, Michael Jackson được cho là đang gánh khoản nợ hơn 500 triệu USD. Sau khi ông mất, toàn bộ tài sản được đặt dưới sự quản lý của di sản Michael Jackson - một thực thể pháp lý hoạt động độc lập theo di chúc.

Theo hồ sơ tòa án, đội ngũ quản lý di sản đã tái cơ cấu và phục hồi khối tài sản này, đưa nó trở thành một thế lực lớn trong ngành giải trí. Tạp chí Parade cho biết, tính đến năm 2025, giá trị tài sản của Michael Jackson ước đạt khoảng 2 tỷ USD.