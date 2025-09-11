Xôn xao thông tin mỹ nam cổ trang Trung Quốc tử vong, rơi từ trên cao xuống

Theo một số trang tin và mạng xã hội Trung Quốc, người được cho là tử vong là nam diễn viên trẻ Vu Mông Lung.

Bloggger giải trí hàng đầu Giang Tiểu Yến của Trung Quốc tiết lộ, thông tin này được bạn thân của Vu Mông Lung cung cấp.

Nam diễn viên trẻ Vu Mông Lung (Ảnh: Sina).

Theo đó, vào đêm 10/9, Vu Mông Lung đã đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tụ họp diễn ra tại nhà riêng của một người bạn trong nhóm.

Đến 2h ngày 11/9, mọi người trở về phòng ngủ còn Vu Mông Lung được cho là khóa trái cửa. Đến 6h ngày 11/9, bạn bè đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh.

Một người hàng xóm khi dắt chó đi dạo đã phát hiện thi thể của một người đàn ông trước nhà và báo cảnh sát. Qua khám nghiệm hiện trường sơ bộ, cảnh sát tìm thấy trong túi áo của ngôi sao này có 2 chiếc đồng hồ Rolex. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng nam diễn viên ngủ bị cạy mở.

Blogger Giang Tiểu Yến tiết lộ, cơ quan điều tra đã loại trừ vụ tử vong là một vụ án hình sự. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong đang tiếp tục được làm rõ và sẽ được công bố sớm nhất.

Hiện, thông tin Vu Mông Lung ngã lầu tử vong gây chấn động xứ tỷ dân. Truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với đại diện nam diễn viên nhưng họ không phản hồi. Phía cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) chưa có thông báo liên quan đến Vu Mông Lung.

Vu Mông Lung (SN 1988) là một trong những mỹ nam của làng giải trí Trung Quốc. Anh được yêu thích bởi lối sống “sạch”, gương mặt đẹp. Nam diễn viên từng góp mặt trong các dự án như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ...