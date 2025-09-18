Vũ Cát Tường lần đầu lên tiếng khi tham gia "Anh trai say hi" mùa 2

Tối 17/9, chương trình Anh trai say hi 2025 tổ chức họp báo ra mắt tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và người hâm mộ. Sự kiện có sự hiện diện của ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cùng nhiều đại biểu và khách mời.

Ê-kíp chương trình cùng các khách mời tại buổi họp báo ra mắt ở TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Anh trai say hi mùa 2 quy tụ 30 thí sinh đến từ nhiều lĩnh vực, độ tuổi chủ yếu dưới 30. Trong đó, ca sĩ Vũ Cát Tường là một trong những gương mặt gây chú ý ngay từ đầu khi nhà sản xuất công bố danh sách tham dự.

Trên mạng xã hội, khán giả có nhiều tranh luận, cho rằng Vũ Cát Tường mang giới tính nữ nên không phù hợp tham gia trong một show thực tế về "anh trai".

Vũ Cát Tường chia sẻ tại họp báo ra mắt "Anh trai say hi 2025" (Video: Bích Phương).

Tại buổi họp báo, Vũ Cát Tường cho biết việc có mặt ở Anh trai say hi 2025 như một bài kiểm tra năng lực với cô sau 12 năm làm nghề.

"Ngay từ khi Ban tổ chức chương trình công bố tôi tham gia, thông tin đã tràn ngập trên mạng xã hội. Nhiều người thắc mắc tôi tham gia Anh trai say hi sẽ thể hiện điều gì, âm nhạc ra sao. Đây là lần đầu tôi được trải nghiệm việc sáng tác, biểu diễn, tập vũ đạo, sản xuất ca khúc chỉ trong một vài ngày.

Nhưng tôi vẫn phải đảm bảo chất lượng từ phần nghe đến phần nhìn, ca từ không được sáo rỗng, hình ảnh mãn nhãn. Nói chung, khâu nào cũng phải nhanh và cũng đòi hỏi chất lượng tuyệt đối. Trong 12 năm làm nghề, đây là bài kiểm tra để tôi thử sức mọi kỹ năng mà không đánh mất tính cách nghệ sĩ", Vũ Cát Tường nói.

Vũ Cát Tường (giữa) ký tặng người hâm mộ ở sự kiện tối 17/9 (Ảnh: Ban tổ chức).

Nữ nhạc sĩ khẳng định thêm: "Nhiều năm qua, tên tuổi tôi luôn gắn với khái niệm tiên phong. Lần này cũng vậy, chương trình dám mời, thì tôi dám chơi. Tôi vui khi được đứng cùng 29 "anh trai". Tôi tin các thí sinh ở đây sẽ có câu trả lời cho mọi người".

Tại buổi họp báo, đại diện nhà sản xuất cho biết chương trình đặt mục tiêu giới thiệu âm nhạc, các gương mặt trẻ đến với khán giả trong nước và các sân chơi quốc tế.

Giám đốc âm nhạc JustaTee cho biết thêm, mùa 2 chương trình quy tụ những người chơi có cá tính mạnh. Do đó, show sẽ chú trọng khai thác nét riêng của từng người, chiêm nghiệm cảm xúc, câu chuyện của những con người mang cái tôi nổi bật cùng những ca khúc chất lượng.