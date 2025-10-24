Vụ án bí ẩn của Vu Mông Lung: Hơn nửa triệu người đòi truy tìm sự thật

Theo thông tin được xác nhận, ngày 11/9, nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung tử vong do rơi từ tầng cao của một khu chung cư cao cấp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) xuống đất.

Công ty quản lý và mẹ của nam diễn viên cho biết anh bị ngã sau khi say rượu. Dù cảnh sát tuyên bố loại trừ yếu tố hình sự, hơn 4 tuần qua, loạt nghi vấn quanh cái chết và đời tư của nam diễn viên vẫn liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Vu Mông Lung qua đời vào ngày 11/9 (Ảnh: Sina).

Đầu tháng 10, đại diện cảnh sát quận Triều Dương (Bắc Kinh) kêu gọi cư dân mạng không bịa đặt hay lan truyền tin đồn thất thiệt, đồng thời đề nghị công chúng tôn trọng nguyện vọng của gia đình, tránh gây thêm tổn thương tinh thần.

Tuy nhiên, ngày 8/10, một bản chụp được cho là kết quả khám nghiệm tử thi của Vu Mông Lung lại lan truyền trên mạng, khiến dư luận thêm xôn xao.

Chiến dịch “Đòi lại công bằng cho Vu Mông Lung” được khởi xướng ngày 20/9, bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Tính đến 23/10, hơn 530.000 người đã ký tên ủng hộ. Hình ảnh Vu Mông Lung còn xuất hiện trên Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ) với khẩu hiệu: “Chúng tôi muốn sự thật”.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ được cho là có mặt trong bữa tiệc cuối cùng của Vu Mông Lung, như Tống Y Nhân, Phạm Thế Kỹ, Trình Thanh Tùng, liên tục bị cư dân mạng gọi tên và chỉ trích.

Công ty quản lý của Vu Mông Lung - Thiên Ngu Media, và công ty “mẹ” Mango Super Media, cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Giá cổ phiếu của Mango Super Media sụt giảm và nhiều nhân sự chủ chốt từ chức.

Người hâm mộ, đồng nghiệp vẫn hoài nghi về sự ra đi đột ngột của Vu Mông Lung (Ảnh: Weibo).

Đỗ Cường, quản lý của Vu Mông Lung, bị cho là đang mất tích. Một nguồn tin cho hay anh hiện ở Đài Loan (Trung Quốc) và cũng từng là quản lý của cố nghệ sĩ Kiều Nhậm Lương.

Ngay khi vụ việc nổ ra, tờ Liberty Times (Đài Loan) đã tiến hành điều tra. Đại diện Công ty Eleven Music phủ nhận từng hợp tác với người tên Đỗ Cường, khẳng định: “Công ty chúng tôi không quen biết ai như vậy”.

Sự phẫn nộ của dư luận tiếp tục lan tới nhà sản xuất Phương Lý, người bị cáo buộc liên quan đến cái chết bí ẩn của Vu Mông Lung. Bộ phim mới của ông - The Next Typhoon - ban đầu dự kiến ra mắt ngày 25/10. Phim quy tụ dàn sao đình đám như Trương Tử Phong, Diêu Thần, Lý Thiên Di và nhà vô địch võ thuật Trương Vĩ Lệ.

Tuy nhiên, Phương Lý và bộ phim The Next Typhoon hiện đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Tính đến 18/10, doanh thu đặt trước của The Next Typhoon chỉ đạt 12.000 NDT (hơn 44 triệu đồng), thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng 100 triệu NDT (gần 370 tỷ đồng).

Trước đó, bộ phim Fire Seed có sự tham gia của nữ diễn viên Điền Hải Dung (người được cho là có mặt trong bữa tiệc cuối đời của Vu Mông Lung) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Doanh thu đặt trước của phim chỉ đạt 12.000 NDT, và trong ngày đầu công chiếu, tỷ lệ khán giả chỉ đạt 0,4%, kéo theo tổng doanh thu ngày đầu vỏn vẹn 180.000 NDT (gần 670 triệu đồng).

Lần cuối Vu Mông Lung xuất hiện trước công chúng là ngày 18/8 (Ảnh: Weibo).

Vu Mông Lung (SN 1988) được biết đến qua nhiều bộ phim cổ trang nổi tiếng như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Thiên kim trở về, Trường An Nặc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hiên Viên Kiếm: Hán chi vân…

Trong mắt đồng nghiệp, Vu Mông Lung là người ấm áp, cư xử hòa nhã và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), anh sở hữu hơn 26 triệu người theo dõi.

Trước khi qua đời, nam diễn viên được cho là rơi vào giai đoạn bế tắc trong sự nghiệp. Anh phải tạm dừng đóng phim suốt 3 năm và cho giải thể một công ty giải trí do mình sáng lập vào cuối tháng 7 vừa qua.

Năm 2024, sự nghiệp của Vu Mông Lung có dấu hiệu khởi sắc khi anh bắt đầu trở lại với các dự án truyền hình và được nhận vai chính trong một số tác phẩm mới.