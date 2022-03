Ca sĩ U80 vẫn phong độ bên vợ "chân dài" kém 26 tuổi

Tối 10/3, danh ca Rod Stewart, 77 tuổi và vợ Penny Lancaster, 51 tuổi đã tham dự một sự kiện tổ chức tại London, Anh quốc cùng dàn "sao" đình đám. Bữa tiệc còn có sự góp mặt của siêu mẫu Naomi Campbell và tổng biên tập tạp chí Vogue Anh Edward Enninful.

Tham dự tiệc tối, Rocker 77 tuổi trông rất trẻ trung và phong độ khi diện vest hoa điệu đà, giày đính kim sa. Vợ của ông, người mẫu Penny Lancaster cũng trẻ trung hơn tuổi khi diện bộ váy ngắn lấp lánh màu nhũ bạc. Penny Lancaster sở hữu chiều cao 1,85 m và cô luôn nổi bật trong các sự kiện bởi chiều cao ấn tượng và phong cách thời trang tươi trẻ.

Rod Stewart phong độ bên vợ kém 26 tuổi Penny Lancaster (Ảnh: Getty Images).

Vợ chồng Penny Lancaster - Rod Stewart là cặp đôi nổi tiếng giàu có, hạnh phúc ở xứ sương mù. Họ kết hôn vào năm 2007 và có với nhau hai cậu con trai. Con trai thứ hai của Penny Lancaster và Rod Stewart chào đời khi nam danh ca đã 66 tuổi.

Rod Stewart là một trong những biểu tượng của làng nhạc Anh quốc. Ông từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn như giải Grammy, giải âm nhạc Anh, giải thưởng âm nhạc thế giới, được lưu tên vào đại sảnh Danh vọng của Anh năm 2006. Stewart sở hữu khối tài sản ước chừng trị giá 215 triệu bảng Anh và ông có tên trong danh sách những ngôi sao giàu nhất nước Anh do tờ Sunday Times bình chọn năm 2021.

Penny Lancaster đẹp đôi bên chồng (Video: Daily Mail).

Rod Stewart nổi tiếng đào hoa, ông từng kết hôn ba lần và có tám đứa con với năm người phụ nữ khác nhau. Nam danh ca tổ chức đám cưới với người mẫu kém ông 26 tuổi Penny Lancaster vào năm 2007 sau 8 năm hẹn hò. Cặp đôi có với nhau hai cậu con trai và sau nhiều năm kết hôn, vợ chồng Rod Stewart vẫn luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh hạnh phúc như lúc mới yêu.

Penny Lancaster là một người mẫu khá có tiếng ở Anh hồi cuối thập niên 90. Năm 2002, cô từng gây xôn xao khi trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu đồ lót Ultimo với hợp đồng quảng cáo trị giá 200.000 bảng Anh. Khi đó, Penny đã rất thành công trong việc quảng bá và nâng tầm thương hiệu.

Năm 2007, người đẹp tóc vàng bất ngờ tham gia chương trình truyền hình Khiêu vũ cùng "sao" - Strictly Come Dancing. Penny Lancaster được đánh giá khá cao khi trổ tài khiêu vũ. Những năm gần đây, cô là MC của chương trình Loose Women và ngoài ra cô còn tham gia chương trình Vua đầu bếp phiên bản dành cho người nổi tiếng.

Rod Stewart và vợ Penny Lancaster (Ảnh: Getty Images).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí The Mirror vào năm ngoái, nam ca sĩ 77 tuổi Rod Stewart chia sẻ rằng, sống bên người vợ trẻ đã giúp ông trở thành một người tốt hơn. "Penny là tất cả những gì tôi có. Tôi thật sự vui mừng khi thấy Penny đã ở bên tôi 20 năm. Cô ấy là tất cả đối với tôi và không có từ ngữ nào có thể mô tả được niềm hạnh phúc đó", Rod Stewart tâm sự.

'Vợ tôi giúp tôi hiểu tầm quan trọng của một cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc. Tôi đã mất một thời gian để hiểu ra điều này bởi vì tôi đã từng là một người sống vô giá trị trong quá khứ. Ở bên Penny, giúp tôi học được cách cư xử tốt hơn và tôi cũng cố gắng để dạy dỗ các con mình", Rod Stewart nói.

Rod Stewart và vợ sành điệu tại Paris (Video: Storm Shadow Crew).

Rod Stewart và vợ thứ ba hiện sống cùng hai cậu con trai 17 tuổi và 11 tuổi trong một dinh thự xa hoa ở Anh. Nam ca sĩ cho biết: "Tất cả các con tôi đều đáng yêu, chúng còn nhỏ nên chiếm rất nhiều thời gian của tôi, đó là lý do tại sao tôi bị thương ở chân (cười). Có con nhỏ cũng giúp tôi trẻ trung hơn so với tuổi". Danh ca người Anh cho biết, trong cuộc sống, bất cứ đôi vợ chồng nào cũng có những lúc mâu thuẫn, cãi cọ và hôn nhân không phải luôn là màu hồng nhưng vợ chồng ông không bao giờ cãi nhau to tới mức cả hai phải căng thẳng.

Cựu người mẫu Penny Lancaster thì nói, cô may mắn khi kết hôn với một người luôn lo lắng và quan tâm vợ con mỗi ngày. "Tôi sẽ không thể làm được gì nếu thiếu sự động viên, ủng hộ của anh ấy", cô nói.