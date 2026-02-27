Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý đăng ký hiến tạng

Mới đây, vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp ở Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Ngọc Hà nói, cô muốn làm một việc ý nghĩa nhân dịp sinh nhật mình.

Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh thẻ đăng ký hiến tạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngọc Hà viết: "Ở một cột mốc của tuổi mới, mình đã làm điều mà bản thân ấp ủ suốt nhiều năm là chính thức đăng ký hiến tạng. Không phải vì bồng bột, mà vì mình đã suy nghĩ rất lâu. Mình luôn tin rằng mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống và hãy sống một cuộc đời đáng sống.

Thay vì hứa những điều xa xôi, mình chọn một hành động cụ thể. Một lựa chọn nhỏ bé của mình hôm nay, biết đâu một ngày nào đó lại trở thành cơ hội sống của một ai đó. Nghĩ đến điều đó, lòng mình thấy bình an và tự hào, không phải tự hào vì mình cao cả mà vì mình đã đủ trưởng thành để cho đi bằng tất cả sự chân thành".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Hà cho biết, cô dự định làm việc ý nghĩa này đã lâu, nay mới có cơ hội thực hiện.

Vào ngày 27/2, cô đã đến Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người ở phố Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) để đăng ký hiến tạng. Khi biết quyết định của vợ, NSND Công Lý rất ủng hộ bà xã.

"Tôi cũng từng chứng kiến một bệnh nhân được ghép mắt, một người được ghép tim, khỏe mạnh và quay về cuộc sống bình thường. Tôi càng hiểu hơn về việc hiến tạng có thể mang đến cuộc sống mới cho người khác", Ngọc Hà nói.

Trước vợ NSND Công Lý, nhiều người đẹp như: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Quế Anh, Hoa hậu Thanh Thuỷ, nghệ sĩ Việt Trinh, ca sĩ Ngọc Sơn, MC Quyền Linh, diễn viên Minh Hương, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng... đã đăng ký hiến tạng. MC Minh Hà, MC Hạnh Phúc cũng đăng ký hiến giác mạc sau khi mất.

Ngọc Hà (SN 1988) làm việc trong lĩnh vực truyền thông, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2008. Đời thường, cô sở hữu nhan sắc trẻ trung, phong cách thời trang cuốn hút.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi. Cô cũng chính là người ở bên cạnh hỗ trợ công việc, giúp hình ảnh NSND Công Lý chỉn chu hơn.

Ngọc Hà tại Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người vào ngày 27/2 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong năm đầu tiên của hôn nhân, NSND Công Lý không may gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện một thời gian, anh được vợ ở bên cạnh, chăm sóc từng chút một.

Hiện, anh dần bình phục, đã tham gia một số phim như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Trạm cứu hộ trái tim. Cha tôi, người ở lại...