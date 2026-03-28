Gần 40 năm trôi qua, Tây du ký cùng dàn diễn viên vẫn được coi là tượng đài của màn ảnh Hoa ngữ. Trong đó, Tả Đại Phân là một trong những gương mặt để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Ở tuổi ngoài 80, bà lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tránh xa hào quang của làng giải trí.

Tả Đại Phân (phải) được xem là người thể hiện vai Quan Âm Bồ Tát kinh điển trong điện ảnh Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là nghệ sĩ kịch, Tả Đại Phân sớm tiếp xúc với sân khấu. Năm 13 tuổi, bà gia nhập đoàn kịch và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều vai diễn. Khi được đạo diễn Dương Khiết mời vào vai Quan Âm Bồ Tát, bà đã là diễn viên kỳ cựu và giữ vị trí quan trọng tại Nhà hát kịch Hồ Nam.

Để hóa thân vào nhân vật, Tả Đại Phân dành thời gian nghiên cứu Phật giáo, quan sát tượng Phật và tìm cách thể hiện thần thái phù hợp. “Tôi không chỉ dùng kỹ thuật mà diễn bằng trái tim”, bà từng chia sẻ. Chính sự đầu tư nghiêm túc đã giúp bà khắc họa hình ảnh Quan Âm Bồ Tát vừa uy nghiêm, vừa hiền từ, gần gũi.

Trong quá trình ghi hình, đoàn phim từng chứng kiến nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh vai diễn này. Đạo diễn Dương Khiết của Tây du ký từng kể, trong quá trình ghi hình, đã nhiều lần xảy ra hiện tượng thời tiết thay đổi bất ngờ: Khi đoàn phim đang gặp mưa, chỉ cần nữ diễn viên xuất hiện trong tạo hình Quan Âm Bồ Tát để quay cảnh, trời nhanh chóng hửng nắng. Những sự trùng hợp này khiến nhiều thành viên trong ê-kíp không khỏi ngạc nhiên.

Quan Âm Bồ Tát cũng là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp điện ảnh của Tả Đại Phân (Ảnh: Sina).

Trong thời gian quay phim, phim trường thường thu hút đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi. Khi Tả Đại Phân xuất hiện trong trang phục Quan Âm Bồ Tát, không ít người nhầm tưởng là hình tượng thật, thậm chí quỳ lạy. Nữ diễn viên sau đó phải nhiều lần giải thích mình chỉ đang tham gia diễn xuất để trấn an mọi người.

Một lần khác, khi vẫn mặc nguyên tạo hình nhân vật, bà ghé thăm một ngôi chùa gần phim trường. Sự xuất hiện này khiến nhiều người có mặt tại chùa bất ngờ, cho rằng “Bồ Tát hiển linh”, trước khi được nữ nghệ sĩ lên tiếng giải thích.

Đến nay, Tả Đại Phân vẫn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thể hiện hình tượng Quan Âm Bồ Tát thành công và giàu sức thuyết phục nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Theo nhận xét của một chuyên gia trang điểm, gương mặt và thần thái của bà “gần với hình tượng Quan Thế Âm đến mức không cần phải hóa trang cầu kỳ”.

Dù nhân vật không có nhiều thoại hay cao trào cảm xúc, vai diễn vẫn đòi hỏi sự thể hiện tinh tế qua ánh mắt, cử chỉ và thần thái. Tả Đại Phân đã làm nổi bật được vẻ uy nghiêm nhưng vẫn hiền từ, gần gũi của Quan Âm Bồ Tát, qua đó để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Tả Đại Phân gặp gỡ các đồng nghiệp trong "Tây du ký" sau nhiều năm tham gia bộ phim (Ảnh: Sohu).

Sau thành công của Tây du ký, Tả Đại Phân gần như không tham gia thêm dự án phim ảnh nào nhằm giữ hình tượng trong lòng khán giả. Bà tiếp tục gắn bó với sân khấu kịch Hồ Nam cho đến khi nghỉ hưu.

Ở thời điểm ghi hình phần đầu Tây du ký, thù lao của bà chỉ khoảng 57 NDT/tập (gần 220.000 đồng) - mức cát-xê khiêm tốn so với hiện nay. Đáng nói, bộ phim được quay trong 6 năm, đòi hỏi tâm huyết và thời gian của nghệ sĩ. Tuy nhiên, Tả Đại Phân cho biết các diễn viên thời đó chủ yếu tập trung vào diễn xuất, không đặt nặng vấn đề tiền bạc.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 80, Tả Đại Phân có cuộc sống giản dị tại quê nhà. Bà ăn chay, tìm hiểu Phật pháp, không kết hôn và dành thời gian chăm sóc vườn tược, quây quần bên người thân. Thỉnh thoảng, bà tham gia một số chương trình truyền hình.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng vào năm 2022, nữ nghệ sĩ được nhận xét giữ phong thái điềm đạm, gương mặt hiền từ. Nhiều khán giả vẫn gọi bà là “Quan Âm Bồ Tát ngoài đời thực”.

Nữ nghệ sĩ Tả Đại Phân vẫn giữ được nét hiền từ về ngoại hình và đam mê cháy bỏng với nghệ thuật ở tuổi ngoài 80 (Ảnh: Weibo).

Theo truyền thông Hoa ngữ, nữ nghệ sĩ 83 tuổi vẫn giữ sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Bà giao tiếp rõ ràng, thường xuyên tham gia giao lưu với khán giả trong những lần hiếm hoi xuất hiện.

Dù đã nghỉ hưu, bà vẫn duy trì niềm đam mê với nghệ thuật sân khấu. Khi có thời gian, nữ nghệ sĩ tham gia tập luyện, hỗ trợ dàn dựng vở diễn và truyền đạt kinh nghiệm cho các diễn viên trẻ.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Tả Đại Phân bày tỏ mong muốn được sống bình an: “Cuộc đời ai cũng có lúc sóng gió. Tôi cũng có nhiều nỗi niềm riêng khó giãi bày. Tuy vậy, tôi nghĩ mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn và may mắn được bình yên lúc tuổi già. Giờ đây, Tôi chỉ mong tiếp tục sống thanh thản cho đến khi rời đi”.