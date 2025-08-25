Vợ hot girl của Phan Mạnh Quỳnh: "Chồng chưa thắng tôi trong cuộc đua nào"

Tập 5 chương trình Chiến sĩ quả cảm lên sóng tối 24/8 mang đến cho khán giả những tình huống thú vị khi 12 chiến sĩ nhập vai thực hiện thử thách giải cứu các "bóng hồng".

Ở tập này, nhiều nữ nghệ sĩ như Salim, Trang Pháp, Minh Hằng... xuất hiện làm khách mời. Trong đó gây chú ý nhất là hot girl Khánh Vy - vợ của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Hot girl Khánh Vy bất ngờ xuất hiện, làm đối thủ của ông xã Phan Mạnh Quỳnh (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau phần huấn luyện kỹ năng trên cao, các chiến sĩ nhập vai cùng dàn khách mời bước vào hội thi chữa cháy, chia thành 2 đội mang tên “Ra đây mà xem” và “Có gì mà xem”.

Tình huống Khánh Vy bất ngờ xuất hiện trong đội hình "Có gì mà xem", đối đầu ông xã Phan Mạnh Quỳnh gây cười cho khán giả.

Phan Mạnh Quỳnh cho biết, vợ anh giữ kín thông tin về sự tham gia tại chương trình: "Khánh Vy đã cố gắng giữ bí mật cho đến phút cuối nên tôi không hề hay biết".

Về phía Khánh Vy, cô hài hước cho biết mình chỉ ủng hộ tinh thần Phan Mạnh Quỳnh và sẽ dốc hết sức để giành chiến thắng cùng đội của mình.

"Trong cuộc sống thường ngày, chồng tôi chưa bao giờ thắng tôi bất kỳ cuộc đua nào. Tôi tin lần này tôi cũng sẽ chiến thắng", Khánh Vy nói ở hậu trường.

Vợ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh bình tĩnh dập lửa (Video: Chương trình cung cấp).

Trong phần thi, các nghệ sĩ được trực tiếp làm quen với bình chữa cháy xách tay, lắp lăng vòi, chữa cháy và giải cứu nạn nhân. Hot girl Khánh Vy cùng dàn "chị đẹp" xông xáo thực hiện, tập sử dụng các công cụ phòng cháy chữa cháy.

Kết quả, phần chiến thắng thuộc về đội "Có gì mà xem" của Neko Lê, Song Luân, MONO, Long Hạt Nhài, Minh Hằng, Trang Pháp, Khánh Vy... Đội "Ra đây mà xem" mắc lỗi nhỏ khi lắp lăng vòi chưa chặt, nhận hình phạt phải chống đẩy 10 lần.

MONO bày tỏ ấn tượng khi chứng kiến màn dập lửa điềm tĩnh của bà xã Phan Mạnh Quỳnh. Các nữ nghệ sĩ vốn quen thuộc với hình tượng nữ tính như Huyền Baby, Salim ... cũng đã thể hiện sự dứt khoát và can đảm khi đối mặt ngọn lửa. "Các chị mạnh bạo hơn cả tôi, thấy lửa không hề run sợ", MONO nhận xét.

Đội của Phan Mạnh Quỳnh thực hiện hình phạt chống đẩy khi thua cuộc (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy được nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp và hôn nhân nhiều tiếng cười. Trên mạng xã hội, bà xã Phan Mạnh Quỳnh thường xuyên chia sẻ những câu chuyện vui về chồng khiến khán giả hiểu thêm về cuộc sống hôn nhân của cặp đôi.

Cách đây không lâu, hot girl Khánh Vy gây chú ý khi hé lộ những thăng trầm trong mối tình giữa cô và nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Khánh Vy cho biết, thời cô và Phan Mạnh Quỳnh mới yêu nhau, ông xã đã sáng tác được ca khúc nổi tiếng nhưng không giàu như khán giả lầm tưởng.

Thời điểm này, nam nhạc sĩ chật vật kinh tế, thậm chí nhiều lần phải vay tiền cô để xoay xở lúc khó khăn. Tuy nhiên, Khánh Vy quyết định đồng hành với Phan Mạnh Quỳnh vì tin tưởng vào tài năng và đạo đức của anh.

"Yêu nhau được 3-4 năm, lúc anh ấy có tiền là lúc chúng tôi cãi vã nhiều. Tôi chia tay, xem như "đầu tư thất bại". Chia tay khoảng 1 tháng thì anh ấy cầu hôn.

Từ lúc ấy, anh ấy giao hết tiền cho tôi quản lý. "Trộm vía" chúng tôi vẫn cãi vã nhưng không chia tay nữa. Nên đừng ai đồn đoán tôi yêu vì tiền, tôi đến vì tài năng, ở lại mới vì tiền", Khánh Vy cho hay.

Hình ảnh gia đình Phan Mạnh Quỳnh - Huỳnh Khánh Vy (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi nói về hôn nhân của mình, Phan Mạnh Quỳnh thường kể bằng giọng điệu hài hước, nhún nhường. Nam ca sĩ không ngại chia sẻ những khoảnh khắc giúp vợ rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, trông con. Giọng ca sinh năm 1990 cũng thừa nhận mình là người "lép vế" trước bà xã.

Nam ca sĩ cho biết: "Vợ nói tôi mà không ngoan thì chỉ có... đói. Vì vậy, tôi rửa chén rất nhanh, chứ không thì đừng mơ cơm ngon". Lần khác, anh tiết lộ: "Mỗi lần cãi nhau là tôi thua. Thua cho xong chứ thắng rồi ai nấu cơm?".