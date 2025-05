Võ Hoàng Yến tái xuất sàn diễn, hóa cô dâu kiêu sa

Nhà thiết kế (NTK) Đỗ Mạnh Cường vừa giới thiệu bộ sưu tập thời trang cưới mang tên "From yes to forever", mở màn sự kiện Vietnam Wedding Fest 2025. Với các thiết kế mới, anh tiếp tục phát huy thế mạnh như in hoa 3D, kỹ thuật dựng phom bất đối xứng, cắt may tinh xảo nhằm mang đến hình ảnh cô dâu trẻ trung, thời thượng.

Bộ sưu tập gồm nhiều thiết kế váy xòe cúp ngực, trễ vai tạo vẻ bồng bềnh, nữ tính. Hoa 3D tiếp tục là điểm nhấn chủ đạo, bên cạnh chất liệu lông mềm mượt được đưa vào một số mẫu, góp phần tăng sự mềm mại mà vẫn đảm bảo ấn tượng thị giác.

Với dòng váy ôm sát, Đỗ Mạnh Cường thể hiện biên độ sáng tạo rộng, từ phong cách cổ điển với đầm dài tay kín đáo đến đầm quây hiện đại, tôn dáng.

Nàng Mơ (Lê Minh Trà My) xuất hiện nổi bật với mẫu thiết kế có kết cấu độc đáo, tạo hình từ những chiếc nơ to bản mang lại hiệu ứng sân khấu mạnh mẽ.

Một điểm nhấn thú vị trong bộ sưu tập là thiết kế crop top hoa 3D kết hợp chân váy, tạo nên hình ảnh cô dâu phóng khoáng, tự do.

Đỗ Mạnh Cường cũng đưa dáng vest vào dòng thời trang cưới, bằng cách biến tấu đường cắt may, kết hợp chất liệu để tạo nên những phom dáng mới mẻ.

Một số thiết kế mô phỏng hình ảnh cánh hoa khổng lồ cũng được anh khai thác, tạo cảm giác mềm mại, bay bổng và đầy nữ tính.

Bên cạnh đó, các thiết kế dáng rộng, giấu đường cong cũng được đưa vào bộ sưu tập, gây chú ý bởi vẻ năng động, phá cách. Đỗ Mạnh Cường cho biết, anh mong muốn những trang phục mang tính ứng dụng cao cũng có thể xuất hiện trong thế giới thời trang cưới, từ đó mở ra thêm lựa chọn độc đáo cho cô dâu trong ngày trọng đại.

Áo dài, trang phục không thể thiếu trong lễ cưới truyền thống của người Việt, cũng được nhà thiết kế đưa vào bộ sưu tập theo hướng cách tân. Anh tinh chỉnh phần cổ và cầu vai, kết hợp chất liệu để tạo nên tổng thể hiện đại mà vẫn giữ được vẻ trang trọng, nền nã.

Chất liệu sử dụng trong bộ sưu tập khá đa dạng gồm voan, lụa, gấm, taffeta… Đỗ Mạnh Cường kết hợp một hoặc nhiều chất liệu trên cùng một thiết kế để tạo nên hiệu ứng thị giác phong phú.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đảm nhận vai trò vedette (kết show) cho màn trình diễn, xuất hiện với thiết kế khá nặng nhưng vẫn sải bước nhẹ nhàng, thanh thoát và đầy cuốn hút.

Trong show diễn, Đỗ Mạnh Cường bất ngờ đưa 10 người con nuôi của mình lên sàn diễn. Đây là lần hiếm hoi trong vài năm qua các bé xuất hiện đầy đủ cùng nhau trên sân khấu. Nhà thiết kế cho biết, hiện các con đã hoàn tất năm học, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè nên có thời gian tập luyện. Trước khi quyết định cho các con tham gia trình diễn, anh cũng hỏi ý kiến và tôn trọng lựa chọn của từng bé.

Xuất hiện đầu tiên là bé Nhím (Đỗ Phạm Hoàng Phúc, 11 tuổi) và bé út Thiên Nga (3 tuổi). Nhím là người con đầu tiên Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi, sớm bộc lộ đam mê nghệ thuật và nhiều lần trình diễn thời trang. Trong khi Thiên Nga là thành viên nhỏ tuổi nhất, được anh nhận vào tháng 11/2022.

Một trong những gương mặt thu hút sự chú ý là MyMy (Đỗ Phạm Hà My, 6 tuổi) - bé gái được đào tạo kỹ năng trình diễn từ nhỏ. Trên sân khấu, MyMy sải bước đầy tự tin trong chiếc đầm dài, thể hiện hình ảnh nữ tính, ngọt ngào.

Ảnh: Nhân vật cung cấp