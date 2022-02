Vợ cũ của Tom Cruise bị ngã khi dự tuần lễ thời trang New York

Tuần lễ thời trang New York (Mỹ) được tổ chức vào tháng 2 và tháng 9 hàng năm. Đây là một chuỗi sự kiện nửa năm diễn ra một lần (thường kéo dài từ 7 - 9 ngày).

Tại tuần lễ thời trang uy tín này, các nhà thiết kế giới thiệu các bộ sưu tập thời trang mới nhất tới với các khách hàng, báo chí và công chúng. Tuần lễ thời trang New York là một trong bốn tuần lễ thời trang lớn trên thế giới, cùng với các tuần lễ thời trang ở Paris, London và Milan.

Tuần lễ thời trang New York đầu tiên được tổ chức vào năm 1943 bởi Eleanor Lambert, giám đốc truyền thông của viện trang phục New York. Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Mỹ (CFDA) đã tạo ra khái niệm hiện đại về "Tuần lễ thời trang New York" vào năm 1993. Địa điểm chính diễn ra tuần lễ thời trang New York là ở Spring Studios tại số 50 phố Varick, New York, Mỹ.

Tuần lễ thời trang New York năm nay bắt đầu diễn ra sôi động từ ngày 12/2. Hàng loạt các ngôi sao đình đám thế giới đang tụ họp về New York, Mỹ để xem các buổi trình diễn thời trang lớn và cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất.

Tối 12/2, nữ diễn viên Katie Holmes, vợ cũ của tài tử Tom Cruise đã tới xem buổi ra mắt bộ sưu tập mới của thương hiệu Alice + Olivia. Đây là thương hiệu được các ngôi sao của Mỹ rất yêu thích.

Katie Holmes dự MET gala (Video: Daily Mail).

Diện bộ đồ đen trắng sành điệu và trang điểm kỹ càng khi xuất hiện trong sự kiện, Katie Holmes là tâm điểm thu hút sự chú ý của phóng viên ảnh. Tuy nhiên khi kết thúc show diễn và ra về, nữ diễn viên 43 tuổi bất ngờ trượt chân và ngã quỳ đầu gối trước ống kính thợ săn ảnh.

Katie Holmes thanh lịch với trang phục trắng khi đi xem show diễn của Alice + Olivia tối 12/2 (Ảnh: Backgrid).

Nữ diễn viên từng lọt Top sao mặc đẹp của năm bất ngờ bị ngã khi rời địa điểm tổ chức show thời trang (Ảnh: Backgrid).

Tới xem buổi diễn này còn có Nicky Hilton, người đang mang thai đứa con thứ 3 với tỷ phú James Rothschild. Nicky là khách hàng VIP của thương hiệu này (Ảnh: Backgrid).

Ngôi sao truyền hình thực tế Tayshia diện "cây" hồng nổi bật đi xem show diễn (Ảnh: Mega).

Lea Michele - Nữ diễn viên phim Glee diện bộ đồ thanh lịch (Ảnh: GC Images).

Nicky Hilton là khách quen thuộc của tuần lễ thời trang New York. Trong ảnh, cô và diễn viên Olivia Palermo dự show diễn của nhãn hiệu PatBo (Ảnh: Getty Images).

Nữ diễn viên 57 tuổi Dorinda Medley trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ khi đi xem show diễn của Christian Cowan (Ảnh: Getty Images).

Dorinda và nghệ sĩ giả nữ CT Hedden, ca sĩ Coi Leray trên hàng ghế VIP (Ảnh: Getty Images).

Tayshia Adams - MC nổi tiếng nước Mỹ diện bộ váy nhung sành điệu đi xem show diễn của Herve Leger (Ảnh: Getty Images).

Người mẫu áo tắm Joy Corrigan cũng tham dự show diễn này (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao của bộ phim truyền hình ăn khách "Những bà nội trợ kiểu Mỹ" Eva Longoria diện trang phục đen tuyền khi dự bữa tiệc trong khuôn khổ tuần lễ thời trang New York (Ảnh: Backgrid).

Bella Hadid sành điệu dự sự kiện (Video: WMTV).