Nhạc sĩ Phạm Tuyên tặng “Như có Bác trong ngày đại thắng” cho Báo Nhân Dân

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; cùng nhạc sĩ Phạm Tuyên và đại diện gia đình.

Bản gốc bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" của nhạc sĩ Phạm Tuyên (Ảnh: Thành Đạt).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Như có Bác trong ngày đại thắng đã trở thành khúc khải hoàn của tinh thần đại đoàn kết và khát vọng độc lập.

Với giai điệu hùng tráng, lời ca giản dị nhưng hào sảng “Việt Nam - Hồ Chí Minh!”, tác phẩm không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn truyền cảm hứng về ý chí kiên cường, khát vọng Tự do - Độc lập - Hạnh phúc.

Ông cho biết, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Báo Nhân Dân bất ngờ nhận được đề nghị trao tặng ca khúc từ nhạc sĩ và gia đình.

“Ở chương trình Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân tổ chức, hơn 50.000 khán giả tại sân Mỹ Đình đã cùng nhau hát vang ca khúc này. Không chỉ tại sân vận động, trên mạng xã hội, hàng vạn người cũng đồng thanh cất tiếng. Điều đó chứng minh bài hát đi qua gần nửa thế kỷ nhưng sức sống chưa bao giờ giảm sút”, ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Ông cũng khẳng định, việc tiếp nhận bản quyền ca khúc không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn là một lời hứa gìn giữ, lan tỏa di sản cho các thế hệ sau.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhận cuốn sổ ghi bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên từ gia đình nhạc sĩ (Ảnh: Thành Đạt).

Như có Bác trong ngày đại thắng được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác đêm 28/4/1975, trong không gian khiêm nhường nơi cầu thang khu tập thể Khương Thượng. Tác phẩm hoàn thành chỉ trong 2 giờ, kịp vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam lúc 17h5 ngày 30/4/1975, ngay sau bản tin công bố đại thắng.

Ngay ngày 2/5/1975, Báo Nhân Dân đã in trọn ca khúc, đưa giai điệu ấy từ trang báo đến sân trường, mái nhà, lễ kỷ niệm; vượt ra biên giới, được cất lên ở Italia, Đức, Liên Xô, Nhật Bản, Tiệp Khắc… như một ngôn ngữ chung của niềm vui độc lập và đoàn tụ.

Khán thính giả gọi đây là “bài hát của nhân dân” bởi nó vang lên đúng lúc cả dân tộc cần một câu hát để gọi tên hạnh phúc, giản dị để ai cũng hát được, và chuẩn xác để nói thay cộng đồng lòng biết ơn với Bác Hồ cùng những thế hệ đã hy sinh.

Tại sự kiện, bà Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ, đại diện gia đình - xúc động chia sẻ: “Cha tôi luôn tâm niệm, âm nhạc chỉ thật sự sống khi nó thuộc về cộng đồng. Vì thế, chúng tôi quyết định trao lại toàn bộ quyền quản lý và sử dụng ca khúc cho Báo Nhân Dân - một thiết chế công đại diện tiếng nói của nhân dân, nơi có sứ mệnh gìn giữ những giá trị chung và phụng sự Tổ quốc”.

Bà nhấn mạnh, đây không phải là dấu chấm hết quyền tác giả, mà là “dấu chấm phẩy” trong hành trình lan tỏa. Ca khúc sẽ tiếp tục đi xa, vang lên đúng nơi, đúng lúc, từ những ngày lễ lớn tới lớp học, từ những khoảnh khắc cộng đồng đến đời sống thường nhật, như một điểm tựa tinh thần bền bỉ.

Ông Lê Quốc Minh trao tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên bức ảnh chân dung (Ảnh: Thành Đạt).

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, hồi tưởng: “Ngày đất nước độc lập, ca khúc vang lên trên khắp phố phường Hà Nội. Nó gắn liền với thời khắc thiêng liêng, đi cùng năm tháng, trở thành hành trang tinh thần cho nhiều thế hệ”.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - đánh giá: “Việc gia đình nhạc sĩ chọn Báo Nhân Dân là hoàn toàn chính xác. Qua cơ quan ngôn luận của Đảng, bài hát sẽ được lưu truyền từ nghệ thuật chính luận đến đời sống giải trí. Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẵn sàng đồng hành để gìn giữ và phát huy giá trị ấy”.

Quyết định trao tặng hôm nay tạo nên một vòng tuần hoàn ý nghĩa: Năm 1975, Báo Nhân Dân in trọn ca khúc ngay sau đại thắng; nửa thế kỷ sau, tác phẩm trở về với tòa soạn như “ngôi nhà chung” của ký ức.

Từ nơi ấy, Như có Bác trong ngày đại thắng sẽ tiếp tục đi xa, vang vọng trong tiết học âm nhạc, trong những chương trình nghệ thuật trang nghiêm, trong các chiến dịch truyền thông hay những dịp kỷ niệm trọng đại, nhắc nhớ chúng ta về một buổi chiều tháng tư bất tận.

Mỗi lần ca khúc cất lên, đó không chỉ là giai điệu chiến thắng, mà còn là một lời tri ân, một bài học công dân và một lời hứa: Có những giá trị càng được gìn giữ chung, càng sáng rõ trong lòng dân tộc.