Victoria Beckham chủ động hàn gắn với con dâu, muốn gia đình sớm đoàn tụ

Theo Heat World, trung tuần tháng 10, bộ phim tài liệu Victoria Beckham đã chính thức ra mắt và tạo cơn sốt trên toàn cầu. Để ủng hộ nhà thiết kế người Anh, các thành viên trong gia đình Beckham đều có mặt tại sự kiện ra mắt phim và tích cực quảng bá cho bộ phim.

Tuy nhiên, con trai và con dâu của Victoria không có bất kỳ động thái nào để ủng hộ bộ phim tài liệu này. Cặp đôi cũng không có mặt tại buổi ra mắt phim tại Mỹ, ngày 9/10. Vợ chồng Brooklyn không xuất hiện trong bộ phim tài liệu.

Victoria Beckham và con dâu, Nicola Peltz (Ảnh: Getty Images).

Tờ Heat World cho biết Victoria đã rất nỗ lực hàn gắn với con dâu Nicola bằng cách chủ động liên lạc.

“Việc ra mắt phim tài liệu trên Netflix đã khiến Victoria xúc động. Được chứng kiến ​​cuộc sống và gia đình trên màn ảnh khiến cô ấy nhận ra tầm quan trọng của người thân. Điều đó cũng giúp cô ấy nhận thức rõ hơn việc không muốn mất con trai cả, Brooklyn”, nguồn tin nói với tờ Heat World.

Người này cũng tiết lộ, Victoria rất đau lòng khi mọi chuyện đi quá xa. Cô cảm thấy cách duy nhất để hàn gắn gia đình là chủ động nói chuyện với con dâu, Nicola.

“Victoria cho rằng thuyết phục Nicola đứng về phía mình là cách để giành lại con trai. Cô ấy không dễ gạt bỏ lòng tự trọng nhưng lần này Victoria đã gửi cho con dâu một lá thư viết tay và đề nghị các con trò chuyện như trước. Cô ấy hiểu đây là cơ hội duy nhất để hàn gắn gia đình”, nguồn tin cho biết thêm.

Từ tháng 5, nghi vấn rạn nứt giữa vợ chồng con trai cả và gia đình Beckham bắt đầu được truyền thông quốc tế đề cập Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp.

Victoria Beckham đã chủ động liên lạc với con dâu Nicola Peltz vì muốn hàn gắn gia đình (Ảnh: Heat World).

Cựu danh thủ và vợ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn trong các bài đăng liên quan tới gia đình trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn hoàn toàn không ngó ngàng đến cha mẹ, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho vợ và gia đình vợ.

Tháng 8 vừa rồi, Brooklyn và Nicola tổ chức tiệc cưới lại nhưng không mời các thành viên bên gia đình Beckham tham dự. Hành động này càng khiến vợ chồng Beckham đau lòng và lo sợ mất con vĩnh viễn.

Brooklyn kết hôn với Nicola Peltz vào năm 2022. Kể từ khi lập gia đình, Brooklyn chủ yếu sống và làm việc tại Mỹ. Trước đó, cặp đôi hẹn hò khoảng 3 năm.

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu nổi tiếng Claudia Heffner Peltz. Ông Nelson Peltz (79 tuổi) sở hữu khối tài sản lên tới 1,67 tỷ USD.

Nguyên nhân rạn nứt quan hệ của gia đình Beckham được cho là Brooklyn luôn đứng về phía vợ và chủ động xa cách gia đình. Có thông tin cho rằng mối bất hòa giữa Victoria và con dâu là nguyên nhân thực sự cho những vấn đề.

Victoria Beckham muốn gia đình Beckham đồng hành cùng nhau như xưa (Ảnh: Getty Images).

Victoria và Nicola được cho là nảy sinh tranh cãi từ đám cưới của Brooklyn và Nicola vào năm 2022. Mẹ chồng và nàng dâu đã xảy ra xung đột trong khi lên kế hoạch cho đám cưới, đặc biệt là việc lựa chọn váy cưới. Cô dâu ban đầu dự định bước vào lễ đường với một trong những thiết kế của mẹ chồng nhưng cuối cùng lại mặc chiếc váy cưới của Valentino.

Năm 2023, gia đình Beckham nỗ lực đánh tan mọi tin đồn về mối bất hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu khi họ luôn xuất hiện thân thiết trong nhiều sự kiện, tương tác trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, khi Romeo (em trai của Brooklyn) công khai mối quan hệ với DJ Kim Turnbull, mối bất hòa giữa Brooklyn và các thành viên trong gia đình lại bùng phát.

Được biết, DJ Kim Turnbull từng là bạn gái cũ của Brooklyn. Anh không ủng hộ mối quan hệ tình cảm của Romeo vì cho rằng DJ Kim Turnbull lợi dụng, gây tổn thương cho em trai. Trái với sự phản đối của Brooklyn, các thành viên còn lại trong gia đình Beckham lại chào đón DJ Kim Turnbull.

Tháng 6 vừa rồi, Romeo và Kim Turnbull đã chia tay sau chưa đầy một năm hẹn hò. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Brooklyn và các thành viên khác trong gia đình vẫn chưa được cải thiện.

Trong show diễn thời trang của Victoria mới đây, vợ chồng Brooklyn đã vắng mặt. Brooklyn và Nicola chưa từng xuất hiện trong bất kỳ buổi trình diễn thời trang của Victoria kể từ Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) vào tháng 3/2023.