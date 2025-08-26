VĐV quốc gia vào vai Tấn “Mưa đỏ”, hé lộ hậu trường cảnh ăn rắn đầy ám ảnh

Từ một vận động viên đá cầu đội tuyển quốc gia, Gia Huy đã chấp nhận nhiều thử thách khắc nghiệt, thậm chí là “ăn rắn” để hoá thân trọn vẹn vào nhân vật.

Trong phim Mưa đỏ, Trần Gia Huy vào vai Tấn - chiến sĩ trẻ tuổi nhất - đồng thời cũng là người cuối cùng được tăng cường vào Tiểu đội 1.

Nhân vật này chỉ xuất hiện ở nửa sau bộ phim, trong giai đoạn khốc liệt nhất, khi phía Mỹ ngụy điên cuồng tấn công để chiếm bằng được Thành cổ Quảng Trị.

Vốn là một sinh viên mới ra trường, Tấn gây ấn tượng với sự ngây thơ, bồng bột, nhưng giàu nhiệt huyết và tinh thần quả cảm của một người trẻ. Đây cũng chính là nhân vật duy nhất còn sống sót trở về sau trận đánh, ngay trước thời điểm Hiệp định Paris 1973 được ký kết.

Trần Gia Huy trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Vì mới chỉ tốt nghiệp được một năm và lần đầu tham gia một dự án điện ảnh lớn, Trần Gia Huy phải đối diện với áp lực tâm lý không hề nhỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trần Gia Huy cho biết, để có được vai diễn này, anh đã phải vượt qua nhiều vòng casting (tuyển chọn diễn viên) căng thẳng của nhà sản xuất.

Khi đến thử vai, nam diễn viên được đạo diễn hỏi: “Em có biết em là diễn viên được đích thân chị gọi đến casting không?”.

Câu hỏi đó khiến Trần Gia Huy rất cảm động, trân trọng và tự nhủ phải cố gắng làm tốt hơn nữa để không phụ lòng của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền. Và sau nhiều nỗ lực, Trần Gia Huy đã có được một vai diễn trong Mưa đỏ như một câu trả lời.

Khi nhận được vai diễn, Trần Gia Huy chia sẻ rằng mình như vỡ oà trong hạnh phúc. Đây là cột mốc to lớn của nam diễn viên khi lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, lại là một tác phẩm lớn về đề tài chiến tranh, được ra mắt trong dịp quan trọng như sự kiện đại lễ A80.

Dù trước đó đã từng tham gia vào vai chiến sĩ trong Không thời gian của VFC nhưng khi đến phim trường của Mưa đỏ, Trần Gia Huy như bị choáng ngợp bởi quy mô hoành tráng, sự nghiêm túc cũng như những khó khăn của dự án.

Nam diễn viên cho biết lần đầu tiên mình được đến Quảng Trị, được thấy thành cổ cũng như một phần của chiến trường xưa được tái hiện lại nên cảm giác vừa choáng ngợp, vừa xúc động và rất cảm phục những thế hệ đã đổ máu xương cho hòa bình ngày hôm nay.

Để nhập vai, anh trải qua một tháng huấn luyện gian khổ tại Củ Chi, tập làm quen với súng đạn, tác phong của người lính, đồng thời rèn cho nhuần nhuyễn cả những câu thoại tưởng chừng như đơn giản.

Sau đó, anh cùng đồng đội tiếp tục tập luyện võ thuật, chiến đấu để phối hợp ăn ý trước khi ra Quảng Trị thực hiện những cảnh quay phức tạp.

“Mỗi ngày, tôi đều tự nhủ mình phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để thể hiện được hết tinh thần của một chiến sĩ trẻ, dù còn run rẩy nhưng ý chí chiến đấu luôn sục sôi trong mình”, nam diễn viên chia sẻ.

Thế nhưng, vượt qua những thử thách về thể lực và kỹ năng mới chỉ là một nửa chặng đường. Với Trần Gia Huy, điều khó nhất chính là khắc họa được chiều sâu nội tâm của nhân vật.

Nam diễn viên trẻ cho biết, có nhiều cảnh trong phim "Mưa đỏ" khiến anh không thể quên (Ảnh: Nhà sản xuất).

Anh tâm sự: “Tôi phải hình dung 10 năm sau, khi Tấn trở về ở tuổi 28, nghe lại bản nhạc của đồng đội, ngồi cạnh mẹ và người vợ hụt của đồng đội. Đó là cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua”.

Để nuôi dưỡng cảm hứng với nhân vật Tấn, nam diễn viên được Điện ảnh Quân đội nhân dân tạo điều kiện gặp gỡ các cựu chiến binh.

Những câu chuyện họ kể, cách họ hành động, và đặc biệt là những giọt nước mắt khi nhớ về đồng đội đã trở thành nguồn chất liệu vô giá đối với anh.

“Có lẽ chiến tranh là nỗi ám ảnh nặng nề đối với những người lính ấy, nên chỉ kể đến câu thứ hai là các bác đã khóc vì không cầm được lòng”, anh xúc động nhớ lại.

Bởi vậy, khi bước vào cảnh quay tại Nhà hát Lớn, chỉ cần giai điệu bản nhạc vang lên, anh đã không thể kìm được nước mắt. “Vừa nghe thấy tiếng nhạc, tôi khóc không ngừng. Đến nỗi người trong ê-kíp phải nhắc nhở tôi cố gắng thở đều, nhưng tôi vẫn khó ghìm vì quá xúc động”, anh bộc bạch.

Trải nghiệm cùng Mưa đỏ cũng mang đến cho Trần Gia Huy nhiều ký ức khó quên. Lần đầu tiên anh chứng kiến và trực tiếp tham gia vào những cảnh quay đầy ám ảnh như đồng đội bị thiêu sống hay chiến đấu giữa chiến trường đầy xác chết…

Nhưng khoảnh khắc khiến anh nhớ mãi chính là cảnh ăn rắn độc sống vì quá đói, khi đơn vị bị cắt viện trợ từ hậu phương.

“Đó là cảm xúc thật, hoàn toàn không cần diễn. Trong cảnh quay, tôi buộc phải cầm con rắn lên và cắn thật. Tuy nhiên, vì phim dán nhãn mác T13 (phim được phép phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên PV) nên cảnh đó nhiều chi tiết đã được lược bớt”, anh kể.

Gia Huy thừa nhận rằng, bản thân vốn rất sợ loài bò sát, nhưng khi bước vào vai diễn, anh tự nhủ mình không được phép để nỗi sợ chế ngự.

“Con rắn đúng là có độc, chỉ khác ở chỗ đã được buộc chặt miệng để giảm bớt nguy hiểm. Khi quay cảnh đó, tôi xác định đã chơi là chơi tới cùng, không để nỗi sợ lấn át. Tôi muốn làm thật, vì chỉ có cảm xúc sợ hãi thật sự mới lột tả đúng tinh thần nhân vật”, anh nhấn mạnh.

Không chỉ đối diện với nỗi sợ, Trần Gia Huy còn phải vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết. Quảng Trị những ngày quay phim chìm trong mưa lạnh 10-12 độ C, nước chảy xiết khiến diễn viên ngâm mình nhiều giờ liền.

Anh kể: “Lính đặc công ngâm mấy tiếng còn không chịu nổi nữa là diễn viên như chúng tôi. Dù có dán miếng giữ nhiệt cũng không ăn thua. Cả đoàn chỉ biết động viên nhau, ngồi sưởi lửa, ôm nhau để giữ ấm”.

Dù phải trải qua nhiều vất vả, nam diễn viên vẫn luôn cống hiến hết mình cho vai diễn. Anh đã giảm 11kg, từ 66kg xuống còn 55kg trong suốt quá trình quay phim.

Diễn viên Trần Gia Huy ngoài đời (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Sau khi Mưa đỏ ra mắt, Gia Huy thường bị bạn bè trêu chọc vui rằng anh chính là “tác giả” của khái niệm mới: “1 Tấn bằng… 40kg”.

Lý do là trong phim, dù mang tên Tấn, nhưng nhân vật của anh lại là người nhỏ con nhất tiểu đội. Cũng vì thế mà Tấn thường xuyên bị anh đội trưởng Tạ (do Phương Nam thủ vai) chọc ghẹo về cân nặng chỉ vỏn vẹn khoảng 40kg.

Hình ảnh đầu trọc lốc, gầy gò khi trở về nhà vào dịp Tết khiến mẹ anh không nhận ra. Tuy nhiên, anh luôn nhận được sự động viên lớn từ gia đình, đặc biệt là người bố cũng là một diễn viên.

Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim, mà còn là một trải nghiệm sống quý giá giúp Trần Gia Huy trưởng thành, dạn dày và tìm thấy một phần bản ngã trong nghề diễn.

Kết thúc dự án, anh không chỉ mang theo sự tiếc nuối vì vai diễn đã khép lại mà còn có thêm một gia đình mới, những đồng đội trên phim trường, gắn bó thân thiết đến tận bây giờ.

“Ban đầu, khi biết phải đi quay 7, 8 tháng, tôi thấy quá dài. Nhưng khi kết thúc, chúng tôi chỉ muốn được tiếp tục ở bên nhau. Ngày đóng máy có pháo hoa, tiệc tùng rất vui, nhưng trong lòng lại man mác buồn”, anh nhớ lại.