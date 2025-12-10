Váy dạ hội lấy cảm hứng từ lò gạch trăm tuổi ở Vĩnh Long gây chú ý

Trong mùa tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) vừa qua, sinh viên Ong Gia Khánh trở thành tâm điểm khi giới thiệu một bộ sưu tập lấy cảm hứng từ lò gạch Mang Thít - một di sản hơn trăm năm tuổi ở tỉnh Vĩnh Long.

Dù chỉ là tác phẩm tốt nghiệp, bộ sưu tập này lại bất ngờ được chú ý, tạo được hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội.

Ong Gia Khánh và bộ sưu tập lấy cảm hứng từ lò gạch Mang Thít ở Vĩnh Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên, Ong Gia Khánh cho biết, để khai thác trọn vẹn chất liệu văn hóa này, anh đã dành nhiều thời gian đến các lò gạch ở Mang Thít (Vĩnh Long), quan sát từng chi tiết như màu gạch, vết cháy, vòm lò, đất sét...

Những yếu tố này được anh đưa vào bộ sưu tập, thể hiện qua phom dáng, màu sắc và bề mặt chất liệu mang tinh thần thủ công Việt Nam.

Trong bộ sưu tập, các thiết kế được xử lý phom dáng theo hướng dựng khối, tạo cấu trúc, gợi hình ảnh lò tròn và những đường cong của mái vòm. Bảng màu xoay quanh nâu đất, đỏ gạch, đen tro và xám khói - các gam màu đặc trưng của vật liệu nung.

Trang phục mang màu sắc đặc trưng của lò gạch cũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chất liệu được xử lý để tạo hiệu ứng bề mặt giống màu gạch cũ, vết rạn hay độ thô mềm xen kẽ nhưng vẫn đảm bảo tính ứng dụng thực tế.

Các giảng viên và nhà thiết kế trong hội đồng chấm tốt nghiệp đánh giá Ong Gia Khánh có hướng tiếp cận vừa truyền thống, vừa hiện đại. Họ cho rằng nam sinh viên không chỉ mô tả lò gạch mà còn biết cách biến nó thành ngôn ngữ thiết kế riêng. Đây cũng là điều hiếm gặp trong đồ án của sinh viên.

Nhà thiết kế, Thạc sĩ Lê Sĩ Hoàng đánh giá cao tư duy sáng tạo và chấm Ong Gia Khánh số điểm tuyệt đối. Nhà thiết kế Hoàng Minh Hà cũng dành nhiều lời khen cho khả năng dung hòa giữa sự thô mộc của lò gạch và vẻ mềm mại, sang trọng của trang phục dạ hội.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Ong Gia Khánh nói: “Tôi muốn lò gạch Mang Thít không chỉ tồn tại trong ký ức hay các tư liệu lịch sử, mà được kể lại bằng một hình thức khác. Đó là ngôn ngữ thời trang”.

Hình ảnh lò gạch được dung hòa với sự mềm mại của trang phục dạ hội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhờ cách làm này, bộ sưu tập của Ong Gia Khánh vừa có tính thẩm mỹ, vừa mang thông điệp về bảo tồn di sản trong đời sống hiện đại.

Sự thành công của Ong Gia Khánh cho thấy thế hệ nhà thiết kế trẻ Việt Nam đang biết tận dụng di sản văn hóa như một nguồn chất liệu giàu tiềm năng. Từ một làng nghề hơn trăm năm tuổi, anh đã tạo ra một câu chuyện thời trang gần gũi, dễ hiểu và đầy cảm xúc.