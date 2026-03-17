Vai diễn của Steven Nguyễn trong phim giờ vàng VTV khiến khán giả bức xúc

Cảnh tình tay ba trong phim "Không giới hạn" khiến khán giả tranh luận (Video: VTV).

Bộ phim Không giới hạn đang phát sóng khung giờ vàng trên VTV thu hút sự quan tâm lớn của khán giả, đặc biệt ở tuyến tình cảm của hai nhân vật chính, Kiên và Lam Anh. Tuy nhiên, càng về những tập gần đây, vai Kiên do Steven Nguyễn đảm nhận lại càng vấp phải nhiều phản ứng trái chiều.

Trong tập mới nhất, phim mở đầu bằng không khí ấm áp khi Kiên trở về nhà và được bạn gái Lam Anh chào đón. Hai người ở bên nhau khá hài hòa, khiến khán giả cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu.

Thế nhưng tình huống phim trở nên căng thẳng khi Hà Lê - người yêu cũ của Kiên - bất ngờ xuất hiện. Không chỉ tìm đến tận nhà, cô còn ôm Kiên và bày tỏ mong muốn quay lại. Toàn bộ cảnh tượng này diễn ra trước sự chứng kiến của Lam Anh, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí yên ấm trước đó.

Điều khiến khán giả bức xúc không nằm ở sự xuất hiện của “tình cũ”, mà ở phản ứng của Kiên. Nhân vật này tỏ ra lúng túng, bị động và không có thái độ dứt khoát. Việc Kiên để Hà Lê ôm, lắng nghe tâm sự mà không có ranh giới rõ ràng khiến hình ảnh một người đàn ông bản lĩnh trở nên thiếu thuyết phục.

Cảnh phim tình tay ba trong phim "Không giới hạn" đang thu hút sự quan tâm của khán giả (Ảnh: VTV).

Trên các diễn đàn phim, nhiều ý kiến cho rằng cách xây dựng nhân vật Kiên đang làm giảm thiện cảm ban đầu. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng, thậm chí “quay xe” với nhân vật từng được yêu mến.

Một tài khoản bình luận: “Xem mà không thấy Kiên thật sự yêu Lam Anh. Nếu còn vương vấn thì nên quay lại với người cũ, đừng để người hiện tại chịu tổn thương”.

Người xem khác bức xúc: “Để người yêu cũ ôm ngay trước mặt bạn gái mà phản ứng yếu ớt như vậy là không chấp nhận được”.

Một số khán giả còn cho rằng sự “ỡm ờ” trong cách cư xử của Kiên khiến câu chuyện tình cảm trở nên thiếu rõ ràng, kéo theo cảm giác khó chịu khi theo dõi.

Ở góc độ kịch bản, tình huống này có thể là dụng ý nhằm đẩy cao kịch tính. Tuy nhiên, cách thể hiện của nhân vật nam chính lại đang trở thành điểm gây tranh cãi lớn, khi đi ngược lại kỳ vọng về một hình mẫu quân nhân bản lĩnh, rạch ròi.

Diễn xuất của Steven Nguyễn vẫn được ghi nhận ở sự tự nhiên và tiết chế. Tuy nhiên, việc nhân vật Kiên thiếu quyết đoán trong các tình huống then chốt đang khiến vai diễn này trở thành tâm điểm tranh luận, thay vì nhận được sự đồng cảm như giai đoạn đầu phim.

Steven Nguyễn - nam thần màn ảnh đang được yêu thích - vào vai Kiên trong "Không giới hạn" (Ảnh: VTV).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Steven Nguyễn cũng cho biết, đúng như tên của bộ phim, anh đã học cách không giới hạn bản thân để vào vai Kiên. Để nhận được cái gật đầu của ê-kíp sản xuất, nam diễn viên đã trải qua một hành trình casting (tuyển chọn) không hề đơn giản.

Đạo diễn chia sẻ, việc lựa chọn Steven không chỉ xuất phát từ năng lực diễn xuất đã được khẳng định qua các tác phẩm như Mưa đỏ, mà còn bởi “phẩm chất người lính” đúng nghĩa, bởi nam diễn viên đã trải qua môi trường quân ngũ thực thụ.

Theo đạo diễn, về điều lệnh và tác phong quân đội, ê-kíp gần như không phải chỉnh sửa nhiều, bởi Steven ghi nhớ rất rõ những gì từng được rèn luyện trong thời gian tại ngũ. Trong quá trình làm việc, nam diễn viên luôn thể hiện hình ảnh một nhân vật hoàn toàn chính diện, chỉn chu, nỗ lực và nghiêm túc.

Trong phim Không giới hạn, Kiên được xây dựng là một quân nhân trẻ, có năng lực, sống nguyên tắc và đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Đây cũng là lý do khiến nhân vật thường chọn cách kìm nén cảm xúc cá nhân, dẫn đến những quyết định thiếu rõ ràng trong chuyện tình cảm.

Trong khi đó, Lam Anh là hình mẫu người phụ nữ hiện đại, tình cảm nhưng thẳng thắn. Cô không ngần ngại bày tỏ quan điểm và kỳ vọng vào một mối quan hệ rõ ràng, điều khiến những hành xử “lưng chừng” của Kiên trở nên khó chấp nhận.

Hà Lê - người yêu cũ - lại đại diện cho quá khứ chưa dứt của Kiên. Nhân vật này mang theo nhiều cảm xúc dang dở, sự chủ động và phần nào là quyết liệt trong việc giành lại tình cảm, tạo nên nút thắt chính cho mâu thuẫn cho chuyện tình cảm tay ba.

Chính sự đối lập trong tính cách và lựa chọn của 3 nhân vật đang đẩy câu chuyện đi theo hướng căng thẳng hơn, đồng thời đặt Kiên vào tình thế buộc phải đưa ra quyết định rõ ràng trong những diễn biến tiếp theo.