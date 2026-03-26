Uẩn khúc vụ nữ diễn viên bị ép quay cảnh nóng, trở thành công cụ tình dục

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên hạng A, xoay quanh hành trình sinh tồn và tham vọng quyền lực của công tố viên Bang Tae Seop (Joo Ji Hoon đóng). Đồng hành cùng anh là Ha Ji Won trong vai nữ minh tinh hết thời Chu Sang Ah.

Sau 4 tập phát sóng, Climax vươn lên vị trí số 1 ở hạng mục phim truyền hình tại Hàn Quốc, đạt tỷ suất người xem 18,72% và trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Trước đó, tỉ suất người xem phim tăng dần qua từng tập, từ 2,9% ở tập đầu lên 3,9% ở tập 3. Đồng thời, tác phẩm cũng đứng đầu bảng xếp hạng “Series hàng đầu tại Hàn Quốc hôm nay” trên Disney+.

"Climax" kể lại bi kịch của diễn viên trẻ khi bị ép đóng cảnh nóng và làm công cụ tình dục (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, tập 3 gây tranh cãi khi được cho là lấy cảm hứng từ các sự kiện có thật. Trong phim, nữ diễn viên trẻ Han Ji Soo (Han Dong Hee đóng) bị ép quay cảnh nhạy cảm dù phản kháng. Dù tìm cách bỏ chạy, cô vẫn bị khống chế. Sự hỗ trợ từ “đàn chị” Sang Ah cũng không đủ giúp Ji Soo vượt qua cú sốc tinh thần và thể xác.

Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi nhân vật Han Ji Soo lựa chọn kết thúc cuộc đời. Phân đoạn này khiến nhiều khán giả phẫn nộ, đồng thời gợi nhớ đến những sự việc từng xảy ra ngoài đời thực.

Năm 2005, làng giải trí Hàn Quốc rúng động trước thông tin nữ diễn viên Lee Eun Joo được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở tuổi 25.

Trong bức thư tuyệt mệnh để lại, cô viết: “Tôi muốn làm nhiều điều nhưng đã quá mệt mỏi. Tôi đang sống nhưng không thực sự là đang sống. Tôi không muốn làm ai thất vọng, dù bản thân cũng muốn kiếm tiền. Tôi muốn quay lại những ngày của một năm trước”.

Nữ diễn viên đoản mệnh Lee Eun Joo (Ảnh: Naver).

Trước khi mất, Lee Eun Joo tham gia bộ phim The Scarlet Letter với nhiều cảnh nhạy cảm gây tranh cãi. Phim xoay quanh một vụ án giết người, trong đó nhân vật nam chính sống 2 cuộc đời song song: Duy trì mối quan hệ gia đình với vợ, đồng thời bí mật qua lại với một nữ ca sĩ. Lee Eun Joo đảm nhận vai người tình - một nhân vật nổi loạn, phức tạp về tâm lý.

Để hóa thân vào vai diễn, nữ diễn viên phải thực hiện nhiều phân đoạn nhạy cảm trước ống kính, bao gồm các cảnh khỏa thân và những trường đoạn mang tính táo bạo. Đây cũng chính là yếu tố khiến bộ phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi ra mắt.

Thời điểm công chiếu, Lee Eun Joo trở thành tâm điểm tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng cô không phù hợp với hình tượng gợi cảm của nhân vật, trong khi các cảnh quay nhạy cảm lại khiến làn sóng chỉ trích gia tăng.

Theo người thân, sau khi hoàn thành bộ phim, Lee Eun Joo gặp khó khăn trong việc thoát khỏi vai diễn, đồng thời chịu áp lực nặng nề từ dư luận. Những yếu tố này được cho là đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của nữ diễn viên trong giai đoạn cuối đời.

Lee Eun Joo trong bộ phim cuối đời "The Scarlet Letter" (Ảnh: Newsen).

Sinh năm 1980, Lee Eun Joo từng được xem là một trong những gương mặt tài năng của điện ảnh Hàn Quốc. Bắt đầu từ các vai diễn truyền hình, cô nhanh chóng khẳng định thực lực qua vai chính trong bộ phim điện ảnh Virgin Stripped Bare by Her Bachelors của đạo diễn Hong Sang Soo.

Không sở hữu nhan sắc nổi bật theo chuẩn mực thời bấy giờ, Lee Eun Joo vẫn chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất tinh tế và sự dấn thân với nghề. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Bungee Jumping of Their Own (đóng cùng Lee Byung Hun), Lovers’ Concerto (đóng cùng Cha Tae Hyun) và Taegukgi (đóng cùng Jang Dong Gun, Won Bin).

Nhiều năm sau khi cô qua đời, truyền thông Hàn Quốc đề cập đến nghi vấn nữ diễn viên từng bị ép tham gia các “cuộc vui” với những người có quyền lực trong ngành giải trí.

Anh trai của Lee Eun Joo cũng lên tiếng cho rằng em gái mình là nạn nhân của môi trường khắc nghiệt trong showbiz, thậm chí có dấu hiệu bị lạm dụng. Trong khi đó, ê-kíp sản xuất The Scarlet Letter phủ nhận liên quan. Đến nay, nguyên nhân thực sự dẫn đến bi kịch của nữ diễn viên vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Nữ diễn viên Ha Ji Won trong "Climax" (Ảnh: Disney+).

Chính vì vậy, khi Climax tái hiện câu chuyện một nữ diễn viên bị ép quay cảnh nóng đến mức tìm đến cái chết, nhiều khán giả châu Á đã đồng loạt nhắc lại bi kịch của Lee Eun Joo.

Đạo diễn của phim cũng thừa nhận, kịch bản Climax được xây dựng từ hơn 20 năm trải nghiệm trong nghề, khiến các tình tiết mang màu sắc đời thực và không kém phần phũ phàng. Bộ phim khắc họa thế giới giải trí hào nhoáng nhưng đầy cạm bẫy, nơi danh vọng có thể phải đánh đổi bằng tiền bạc, tình cảm và cả lòng tự trọng.

Theo đó, các diễn viên trẻ, đặc biệt là người mới vào nghề, phải đối mặt với những “luật ngầm” khắc nghiệt: Hoặc tự nguyện đánh đổi để có cơ hội, hoặc bị ép buộc khi rơi vào tầm ngắm của những người có quyền lực.

Nhân vật nữ chính Chu Sang Ah (Ha Ji Won đóng) cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Để đạt được vị trí minh tinh hạng A, cô từng chấp nhận những “giao dịch ngầm”. Thậm chí, một nam diễn viên trẻ trong công ty cũng bị gợi ý đánh đổi thân xác để đổi lấy vai chính.

Không chỉ Climax, bộ phim truyền hình Hàn Quốc gần đây - Honor: Her Courtroom - cũng khai thác các vụ án liên quan đến tham nhũng quyền lực và mạng lưới lợi ích ngầm, gợi nhớ đến những bê bối có thật như bê bối Burning Sun hay “phòng chat tình dục N”.

"Climax" đang gây sốt trên toàn cầu nhờ những chi tiết đen tối, ám ảnh về giới giải trí (Ảnh: Disney+).

Bê bối Burning Sun vào năm 2019 từng gây rúng động khi liên quan đến hàng loạt hành vi nghiêm trọng như môi giới mại dâm, sử dụng ma túy và phát tán video nhạy cảm, kéo theo nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và quan chức bị điều tra.

Trong khi đó, “phòng chat tình dục N” là vụ án tội phạm mạng gây chấn động giai đoạn 2019-2020, khi các nạn nhân bị đe dọa, tống tiền để tạo ra nội dung nhạy cảm và phát tán trên các nhóm chat trả phí.

Đặc biệt, chi tiết “danh sách Seo Ji Yoon” trong Climax khiến nhiều người liên tưởng đến vụ “danh sách Jang Ja Yeon” năm 2009 - khi nữ diễn viên Jang Ja Yeon để lại tài liệu tố cáo việc bị ép tiếp khách cho nhiều nhân vật quyền lực trước khi qua đời.

Nhà phê bình văn hóa Hàn Quốc Jung Deok Hyun nhận định rằng, việc đưa các sự kiện có thật vào phim giúp tăng tính chân thực và cảm xúc cho khán giả. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nếu khai thác quá đà theo hướng giật gân, các tác phẩm có thể vô tình biến bi kịch ngoài đời thành sản phẩm tiêu thụ, thay vì góp phần phản ánh và cảnh báo xã hội.